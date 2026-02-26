Mar, montaña , tradición y modernidad: descubre Navia

Vivir en Navia es apostar por calidad de vida, equilibrio y oportunidades. El concejo combina mar y montaña, tradición y modernidad, serenidad y dinamismo económico y social.

Aquí se puede emprender, trabajar y formar una familia, con servicios de calidad, centros educativos, actividad industrial consolidada, un entorno natural privilegiado que forma parte de nuestra identidad y una extraordinaria y variada oferta cultural y deportiva durante todo el año.

Quien visita el concejo descubre espacios imprescindibles como la Playa de Frexulfe, monumento natural de gran valor paisajístico; la villa marinera de Puerto de Vega, histórico puerto ballenero que marcó su identidad y economía; un patrimonio repleto de casas de indianos, palacios, iglesias cargadas de historia y rincones con encanto. La Ría de Navia y la Senda Costera Naviega ofrecen además experiencias únicas para disfrutar del Cantábrico durante todo el año. Sin olvidar una oferta gastronómica imprescindible y de calidad que incluye entre sus restaurantes una Estrella Michelín. Además, su calendario está marcado por citas como el Descenso Internacional a nado de la Ría de Navia o la Travesía de la Costa Naviega. Ejemplos de la cantidadde eventos deportivos organizados por unos incansables clubes que convierten al concejo en referente.

Vista aérea del puerto de Navia / Cedida a LNE

Para hacer frente al despoblamiento, la apuesta de Navia es el deporte, la cultura, la diversificación económica, el fortalecimiento del tejido empresarial y la mejora de infraestructuras que, junto al PGOU en sus últimas fases ya, garantizarán servicios y oportunidades tanto en el núcleo urbano como en las parroquias rurales.

Así, Navia mira al futuro cuidando su presente y poniendo en valor su pasado.