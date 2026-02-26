Mar, montaña , tradición y modernidad: descubre Navia
Calidad de vida, deporte, naturaleza y gastronomía son algunos de los encantos del concejo occidental
L. L.
Vivir en Navia es apostar por calidad de vida, equilibrio y oportunidades. El concejo combina mar y montaña, tradición y modernidad, serenidad y dinamismo económico y social.
Aquí se puede emprender, trabajar y formar una familia, con servicios de calidad, centros educativos, actividad industrial consolidada, un entorno natural privilegiado que forma parte de nuestra identidad y una extraordinaria y variada oferta cultural y deportiva durante todo el año.
Quien visita el concejo descubre espacios imprescindibles como la Playa de Frexulfe, monumento natural de gran valor paisajístico; la villa marinera de Puerto de Vega, histórico puerto ballenero que marcó su identidad y economía; un patrimonio repleto de casas de indianos, palacios, iglesias cargadas de historia y rincones con encanto. La Ría de Navia y la Senda Costera Naviega ofrecen además experiencias únicas para disfrutar del Cantábrico durante todo el año. Sin olvidar una oferta gastronómica imprescindible y de calidad que incluye entre sus restaurantes una Estrella Michelín. Además, su calendario está marcado por citas como el Descenso Internacional a nado de la Ría de Navia o la Travesía de la Costa Naviega. Ejemplos de la cantidadde eventos deportivos organizados por unos incansables clubes que convierten al concejo en referente.
Para hacer frente al despoblamiento, la apuesta de Navia es el deporte, la cultura, la diversificación económica, el fortalecimiento del tejido empresarial y la mejora de infraestructuras que, junto al PGOU en sus últimas fases ya, garantizarán servicios y oportunidades tanto en el núcleo urbano como en las parroquias rurales.
Así, Navia mira al futuro cuidando su presente y poniendo en valor su pasado.
