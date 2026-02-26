Mayte Martínez, hasta ahora portavoz del PP en El Franco, deja el partido, pero mantiene su acta de concejala

La que hasta ahora era la portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Franco, Mayte Martínez, abandona el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento franquino para pasar a integrarse en el grupo de No Adscritos, conservando así su acta de concejala.

El PP local hizo pública la decisión de la edil, aclarando que, si bien el procedimiento administrativo municipal culminará oficialmente en los próximos meses, la hasta ahora concejala del PP está ya “desvinculada de esta formación política”.

Aprovecharon el escrito para reconocer el trabajo realizado por Mayte Martínez y darles sus mejores deseos para la nueva etapa que inicia en el Ayuntamiento como concejala independiente.

Por su parte, la agrupación popular franquina asegura que continúa “con paso firme, con un equipo unido y comprometido con la labor de oposición que los vecinos y vecinas del concejo merecen, trabajando con seriedad y dedicación de cara a los próximos retos que tenemos por delante”.

Añaden además que están incorporando a nuevas personas al proyecto. “Trabajamos ya en construir una propuesta sólida, real y cercana a los vecinos y vecinas de El Franco de cara a las próximas elecciones. Lo mejor está por llegar”, concluyen.

El pasado verano, otro de los cuatro concejales que el PP obtuvo en las últimas elecciones en el Ayuntamiento de El Franco, David Anes, renunció a su acta acusando directamente de su decisión a las desavenencias internas con la entonces portavoz, que ahora sale el partido.