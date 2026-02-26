Mayte Martínez, hasta ahora portavoz del PP en El Franco, deja el partido, pero mantiene su acta de concejala
El partido asegura que continúa “con paso firme” y que ya está incorporando a nuevas personas al proyecto
La que hasta ahora era la portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Franco, Mayte Martínez, abandona el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento franquino para pasar a integrarse en el grupo de No Adscritos, conservando así su acta de concejala.
El PP local hizo pública la decisión de la edil, aclarando que, si bien el procedimiento administrativo municipal culminará oficialmente en los próximos meses, la hasta ahora concejala del PP está ya “desvinculada de esta formación política”.
Aprovecharon el escrito para reconocer el trabajo realizado por Mayte Martínez y darles sus mejores deseos para la nueva etapa que inicia en el Ayuntamiento como concejala independiente.
Por su parte, la agrupación popular franquina asegura que continúa “con paso firme, con un equipo unido y comprometido con la labor de oposición que los vecinos y vecinas del concejo merecen, trabajando con seriedad y dedicación de cara a los próximos retos que tenemos por delante”.
Añaden además que están incorporando a nuevas personas al proyecto. “Trabajamos ya en construir una propuesta sólida, real y cercana a los vecinos y vecinas de El Franco de cara a las próximas elecciones. Lo mejor está por llegar”, concluyen.
El pasado verano, otro de los cuatro concejales que el PP obtuvo en las últimas elecciones en el Ayuntamiento de El Franco, David Anes, renunció a su acta acusando directamente de su decisión a las desavenencias internas con la entonces portavoz, que ahora sale el partido.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto