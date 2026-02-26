Desde Navia al mapa de la arquitectura sostenible: el crecimiento de Benito Sistemas

Benito Sistemas Nobles de Carpintería lleva años desarrollando soluciones de carpintería exterior de madera para algunos de los proyectos arquitectónicos más exigentes del país, aunque buena parte de esa actividad sigue siendo todavía poco conocida para el gran público. "Muchas veces trabajamos en obras muy reconocidas a nivel nacional, pero aquí seguimos siendo una empresa cercana, de casa", explican desde la dirección de la compañía.

Raíces en el Occidente, mirada nacional e internacional

Desde sus instalaciones en Navia, la compañía diseña y fabrica sistemas de ventanas y cerramientos de altas prestaciones que hoy están presentes en edificios emblemáticos repartidos por toda España y en proyectos fuera de nuestras fronteras. Su crecimiento se ha basado en una combinación de especialización técnica, inversión constante en tecnología y una clara apuesta por la calidad como elemento diferencial.

Proyectos que marcan trayectoria

Entre sus trabajos más destacados, figuran proyectos de referencia como el edificio Infinito Delicias de Madrid, considerado el más sostenible de Europa; el Centro Botín, emblema cultural impulsado por el Banco Santander; el Nobu Hotel San Sebastián , el Hotel /Teatro Albéniz de Madrid, o el histórico Parador de León (San Marcos) referentes todos ellos del sector hotelero de cinco estrellas.

A esta trayectoria se suman intervenciones en espacios culturales como el Museo de Atapuerca, inaugurado por la reina Sofía, o el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), así como la remodelación integral del Ayuntamiento de Valladolid o de la sede principal del banco Kutxabank en la Gran Vía de Bilbao.

Además, la empresa participa de forma continuada en promociones residenciales en zonas céntricas y de alta demanda de ciudades como Madrid y Barcelona, villas de lujo en la Costa del Sol y complejos hoteleros de alta gama, como el actualmente en ejecución en Jerez de la Frontera.

A ello se suma la reciente adjudicación de una de las mayores obras de carpintería de madera de la historia de nuestro país, en el ámbito de Valdebebas (Madrid), con cerca de 2.000 ventanas, que, junto a otros proyectos actualmente en cartera, garantiza una importante carga de trabajo para los próximos años.

UMusic Hotel, en Madrid / Cedida a LNE

Industria avanzada hecha en Asturias

Uno de los principales elementos diferenciales de Benito Sistemas es su apuesta por la industrialización avanzada aplicada a la madera. Lejos de modelos artesanales tradicionales, la compañía ha incorporado maquinaria de precisión, procesos digitalizados y estrictos sistemas de control de calidad. Sus sistemas cumplen con los estándares más exigentes en eficiencia energética y confort, incluyendo soluciones certificables para edificios Passivhaus y proyectos con altas exigencias de aislamiento acústico, cada vez más demandados en entornos urbanos y hoteleros de alto nivel.

Este modelo permite abordar proyectos de gran volumen sin renunciar al detalle, a la personalización y a la durabilidad de los productos. "Cada obra es distinta. Nuestro trabajo consiste en adaptarnos al proyecto y aportar soluciones técnicas que funcionen durante décadas", señalan desde la empresa.

Crecimiento y confianza del sector

El aumento de la actividad en los últimos años responde también al creciente interés de promotores, constructoras y estudios de arquitectura que buscan socios técnicos capaces de responder a un mercado cada vez más exigente y profesionalizado.

La fiabilidad, la capacidad industrial y el acompañamiento técnico durante todas las fases del proyecto se han convertido en factores clave para consolidar relaciones a largo plazo. "Desde el equipo directivo destacan que no fabricamos ventanas, diseñamos soluciones para que los edificios funcionen mejor durante décadas"

Compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad forma parte del ADN de la compañía. El uso de madera certificada, la optimización energética y el diseño de soluciones duraderas son pilares fundamentales en su forma de trabajar.

Sus sistemas contribuyen a reducir el consumo energético de los edificios, mejorar el confort interior y prolongar la vida útil de los materiales, alineándose con los principales estándares ambientales internacionales. Además, la compañía trabaja conforme a los criterios de certificaciones como BREEAM y otros sellos de edificación sostenible, facilitando a promotores y estudios de arquitectura el cumplimiento de los requisitos en materia de eficiencia energética, selección responsable de materiales y reducción del impacto ambiental.

Diez años de una nueva etapa

Este momento de consolidación coincide, además, con el décimo aniversario de la reapertura de la empresa tras su adquisición por un grupo inversor cántabro, una etapa que ha supuesto un impulso decisivo a la evolución de sus productos y procesos, gracias a una firme apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación.

La combinación de un departamento de I+D+i activo, una elevada capacidad tecnológica y una mejora continua en sus sistemas productivos, ha permitido a Benito Sistemas optimizar prestaciones, incorporar soluciones cada vez más avanzadas y reforzar su competitividad en un mercado cada vez más exigente.

Diez años después, Benito Sistemas afronta esta efeméride en uno de los momentos de mayor crecimiento, proyección y reconocimiento de su historia.