Una pequeña aldea de Allande sobresaltada por una puñalada: una orden de alejamiento por maltrato y un viaje a recoger enseres que casi acaba en tragedia

La pequeña localidad de Ema, en Allande, registró en la madrugada del jueves un rocambolesco suceso. Un vecino de este núcleo, perteneciente a la parroquia de San Emiliano, asestó una puñalada en el costado al hermano de su expareja y acabó detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. El agresor, cuyas iniciales se corresponden con J. R. S., pasará este viernes a disposición judicial en el juzgado de Tineo.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la víctima acudió a casa de su excuñado en compañía de su hermana. Ella y el agresor habían mantenido una relación que acabó con una denuncia por violencia de género y una orden de alejamiento del hombre sobre su expareja. El caso es que ella, que según ha podido saber este periódico es de origen gallego, se desplazó a la casa que habían compartido a recoger sus pertenencias. En circunstancias que se investigan, la situación se volvió violenta y el dueño de la casa acabó asestando una puñalada al que fue su cuñado.

Desde el coche

El herido, de 53 años, y su hermana se marcharon en dirección al centro de salud de Grandas de Salime, donde recibió la primera atención médica antes de ser trasladado al hospital de Jarrio, a donde llegó consciente. Fueron los dos hermanos los encargados de llamar al 112 en torno a la medianoche, mientras iban en coche, y proporcionaron la dirección de la vivienda del ahora detenido.

El 112 avisó a la Guardia Civil a las 00.20 horas y la Benemérita movilizó a tres patrullas de seguridad ciudadana. Dos partieron de Cangas del Narcea en dirección a la vivienda del agresor, que está al pie de la carretera AS-14, de Grandas de Salime al Puente del Infierno. La tercera patrulla se movilizó desde Santa Eulalia de Oscos y se desplazó al centro de salud de la capital grandalesa, que está a unos once kilómetros (veinte minutos en coche) de la vivienda donde tuvieron lugar los hechos.

Tras recabar toda la información, el Instituto armado procedió a la detención del presunto agresor en torno a las dos de la madrugada. A continuación, fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Pola de Allande. Allí se instruyeron las diligencias y se tomó manifestación al detenido, que este viernes pasará a disposición de la jueza de Tineo.

Un suceso que casi acaba en tragedia en Allande / LNE

Vivienda aislada

La casa donde tuvieron lugar los hechos está aislada del resto del pueblo, por lo que es poco probable que el vecindario se enterara de lo ocurrido. No obstante, los vecinos ya habían tenido constancia de alguna riña entre la pareja y de que "había problemas" en la vivienda. De hecho, algunas fuentes apuntan en que no era la primera vez que ella se había marchado de la casa, propiedad del agresor, para poner distancia de por medio.

Según los vecinos consultados, el agresor nació en Gijón, si bien su familia es oriunda de Ema y reside en la casa familiar. Su último trabajo conocido fue en el Ayuntamiento de Allande, dentro de uno de los planes de empleo del consistorio, si bien tenía fama "de buen soldador y mecánico". Según cuentan fuentes conocedoras de su situación, el detenido, que tiene una hija de una relación anterior, "no es por lo general un vecino problemático, aunque tiene ciertos problemas con la bebida".