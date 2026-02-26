Cuando quedarse es una decisión: Tres Oscos, industria y sabor en el occidente asturiano

En el occidente asturiano, donde la pérdida de población y el envejecimiento forman parte del paisaje cotidiano, mantener actividad industrial no es una cuestión menor. En las últimas décadas muchas empresas han concentrado producción en grandes polos logísticos o se han trasladado a entornos más accesibles. Industrias Lácteas Monteverde tomó la decisión opuesta hace más de 55 años: seguir produciendo en Grandas de Salime. Desde 1970, Queso Tres Oscos se elabora íntegramente en el extremo occidental del Principado.

No fue una decisión cómoda. Fabricar en una zona rural, alejada de los grandes centros de consumo y con escaso tejido industrial, implica asumir mayores costes logísticos y limitaciones estructurales. Transporte, servicios, captación de talento… Permanecer exige convicción y resultados. Y Monteverde ha demostrado que es posible competir desde aquí sin renunciar al origen.

Hoy la empresa mantiene 50 empleos directos, una cifra significativa en un concejo como Grandas de Salime, y genera actividad para ganaderos, transportistas y proveedores de la comarca. En un entorno con pocas alternativas industriales, sostener durante más de medio siglo una estructura productiva estable ha contribuido a fijar población y a mantener economía real.

Pero el arraigo por sí solo no sostiene un proyecto empresarial. Si Tres Oscos continúa produciendo en el occidente asturiano es porque el producto responde. El sabor y la calidad de sus quesos han sido el argumento decisivo para mantenerse en el mercado. Durante décadas, su queso tierno ha formado parte del consumo habitual en miles de hogares asturianos porque ofrece una propuesta clara: regularidad, confianza y un sabor reconocible.

En un lineal cada vez más competitivo, la calidad no es un eslogan, sino una condición de supervivencia. El consumidor elige en segundos y vuelve solo si el producto cumple. Esa fidelidad es la que ha permitido que la producción no se haya trasladado fuera del territorio.

Una operaria de la empresa / Cedida a LNE

Aquí es donde la historia empresarial se conecta con la vida cotidiana. Detrás de cada pieza de Tres Oscos hay empleo estable, ganaderos que mantienen su actividad y una fábrica que decidió seguir en Grandas de Salime cuando hubiera sido más sencillo producir en otro lugar. El futuro del occidente asturiano no se decide únicamente en despachos o planes estratégicos; también se construye, de forma silenciosa, en el lineal del supermercado.

Desde esa base, la empresa ha ampliado su implicación en el territorio. Junto a la Fundación Caja Rural de Asturias participa en el proyecto "Raíces con Futuro", orientado a impulsar empleo y vivienda para facilitar que nuevas familias se asienten o que quienes se marcharon puedan regresar. El planteamiento es directo: sin trabajo y sin vivienda, no hay posibilidad real de fijar población.

Ya se han celebrado reuniones con vecinos, como en Bustapena de Oscos, para analizar necesidades y estudiar la mejor forma de avanzar. El compromiso es trabajar en soluciones viables, adaptadas a la realidad local y sostenidas en el tiempo. Monteverde conoce bien las dificultades de la despoblación porque lleva décadas operando en este entorno. Ha vivido la reducción de servicios y la incertidumbre sobre el relevo generacional. También ha comprobado que la actividad económica estable es uno de los instrumentos más eficaces para sostener un territorio.

Cuidar lo nuestro, en este contexto, no es una consigna. Es producir aquí cuando sería más fácil hacerlo en otro sitio. Es mantener empleo industrial en una comarca rural. Y es, también, elegir en el supermercado un producto elaborado en Grandas de Salime porque convence por su sabor y calidad.

El compromiso territorial no tendría sentido si el queso no estuviera a la altura. Durante 55 años ha sido precisamente el producto el que ha permitido que la empresa siga aquí. Esa combinación de competitividad y arraigo es la que sostiene el proyecto.

Después de más de cinco décadas, Tres Oscos es hoy un ejemplo de que es posible hacer industria desde el medio rural y mantenerse en el mercado sin deslocalizar la producción. Y cada vez que una familia incorpora ese queso a su mesa, participa —aunque sea de manera discreta— en esa continuidad. Porque, a veces, cuidar lo nuestro empieza por algo tan cotidiano como elegir bien lo que se pone en la mesa.