Salas, un hogar con futuro para empresas, vecinos y turismo

En Salas entienden que lo principal para que un municipio rural crezca y que los jóvenes se queden en él es el empleo y la actividad económica. Por ello, el concejo apuesta por mantenerse como un atractivo para las empresas.

Entre sus bondades destacan sus buenas comunicaciones con Oviedo, el centro de Asturias o el aeropuerto.

Por otro lado, el concejo también ofrece buenas comunicaciones digitales, con conexión de fibra óptica y en el caso de las zonas de polígonos industriales, el Ayuntamiento está tramitando el futuro polígono del Nonaya, Nonaya este. Clave para el impulso económico de la zona. Además, el concejo también busca ser atractivo en sector servicios con varios proyectos líderes, la apertura de dos talleres que, aparte de generar empleo, dan servicio a los ciudadanos y a los vecinos. Todo ello se une a unos servicios básicos cubiertos, tanto sanitarios como educativos, haciendo de Salas un lugar idóneo para empezar un proyecto de futuro.

Y es que el municipio es uno de los que más empresas ha creado en el occidente asturiano y uno de los 13 concejos donde más se ha reducido el desempleo. Algo fundamental para asentar a la población y hacer que las empresas vean en Salas su próximo destino.

La clave turística es otro de los puntos fuertes del concejo. Muestra de ello es el incremento de la venta de casas en la zona rural o proyectos hoteleros. Y también hay quien encuentra en Salas un lugar de desconexión, adquiriendo una segunda residencia. Esto ha hecho que el padrón del municipio gane 27 vecinos, un buen dato, que demuestra que se ha invertido una tendencia que venía dándose desde los 90.