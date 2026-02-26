Tapia de Casariego, mucho más que mar, surf y turismo
Esta villa es perfecta para hacer rutas costeras, conocer su arquitectura religiosa o probar los manjares del Cantábrico
L. L.
Su bien conservado patrimonio religioso arquitectónico, eventos cada fin de semana impulsados por la concejalía de cultura o rutas imprescindibles como la del maíz, en el entorno de las lagunas de Salave, demuestran que Tapia de Casariego es mucho más que turismo de playa y surf.
Uno de sus reclamos es la arquitectura religiosa, con el Santuario de los Mártires, en el monte de La Roda como uno de sus principales exponentes. La iglesia parroquial de San Esteban, de estilo neogótico, es otro buen ejemplo. Este templo además, cuenta con una estilizada torre que se puede ver casi desde cualquier punto de la localidad de Tapia.
Otra pieza de la arquitectura del concejo que merece una mención aparte es su puerto deportivo. El único en Asturias hecho en cantería de granito.
Y es que si Tapia es un espacio perfecto para disfrutarse en verano por sus playas, sus deportes acuáticos o sus rutas costeras, lo es también en los meses de primavera y otoño.
Las suaves temperaturas propias de estas épocas del año invitan a hacer planes de corte cultural, disfrutar del paisaje sin aglomeraciones y, si el tiempo acompaña, darse un baño en playas menos concurridas. El muelle de Fuera, perfecto para caminar junto al agua y dejar que el viento haga el resto, el mirador de Os Cañóis, desde donde se aprecia toda la fuerza del Cantábrico abriéndose paso, o el paseo hacia el faro, con vistas amplias y esa mezcla de piedra, mar y horizonte que define Tapia son parada obligada. Todo ello maridado con la rica gastronomía de la zona como mejor acompañamiento.
