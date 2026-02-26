Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
Los hechos se produjeron esta madrugada, cuando la víctima acudió con su hermana a recoger enseres personales a la casa donde había residido con el supuesto agresor
La pequeña localidad de Ema, en Allande, registró en la madrugada de este jueves un trágico suceso. Un vecino ha sido detenido por la Guardia Civil por homicidio en grado de tentativa, ya que intentó apuñalar al hermano de su expareja, víctima de violencia de género. El herido, de 53 años, fue trasladado consciente al hospital de Jarrio.
Según informa la Guardia Civil los hechos se produjeron pasada la medianoche del miércoles. La víctima acudió con su hermana al domicilio donde había residido hasta el momento con su supuesto agresor "para recoger sus pertenencias y enseres, cuando la expareja de la hermana, de la que tiene orden de alejamiento, le asestó una puñalada en el costado".
La víctima se desplazó por sus propios medios al centro de salud de Grandas de Salime para recibir una primera atención médica y, desde allí, fue trasladado al hospital de Jarrio.
Cuartel de Pola
Tras conocer los hechos, la Guardia Civil desplazó hasta el centro de salud de Grandas de Salime a dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Cangas de Narcea y Santa Eulalia de Oscos. Tras recabar toda la información se procedió a la detención del supuesto agresor, que seguía en su domicilio de Pola. "A las 02.00 horas de hoy, se procedió a la detención del autor de los hechos por un delito de homicidio en grado de tentativa, trasladándolo hasta el cuartel de la Guardia Civil de Pola de Allande, para la instrucción de diligencias y toma de manifestación del detenido", señala el Instituto armado.
