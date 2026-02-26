Último adiós al operario fallecido en Gondán: "Los compañeros están abatidos, era muy buena persona y un gran trabajador"
Decenas de personas se citaron en Meredo para despedir a Miguel Ángel Blanco, que pereció al caerle encima una escalera de grandes dimensiones
La localidad de Meredo, en Vegadeo, se llenó este mediodía para despedir a Miguel Ángel Blanco, el trabajador de 59 años que perdió la vida el pasado martes en un fatal accidente en el astillero Gondán, de Figueras. Decenas de personas, entre ellos muchos trabajadores de la firma castropolense, acompañaron a la familia del veigueño en un multitudinario funeral. "Era muy buena persona y un gran trabajador", repiten muchos de sus conocidos.
Blanco, veigueño de Vinjoy, un pequeño pueblo de la parroquia de Meredo, deja mujer y dos hijos, de 14 y 17 años. Los tres recibieron las muestras de cariño, de decenas de personas de toda la comarca. "Los compañeros están abatidos", señaló otro de los asistentes al sepelio, oficiado por el párroco José Luis Rodríguez. Blanco falleció al caerle encima una escalera-torre que estaba siendo trasladada por una de las grúas del astillero. Por razones que se desconocen y que se investigan, la eslinga que sujetaba la estructura se rompió y el enorme metal cayó al suelo. El trabajador, ligado a una de las subcontratas del astillero figuerense, no pudo hacer nada por esquivarla y falleció prácticamente en el acto.
"Siempre dispuesto a echar una mano"
El fallecido había trabajado muchos años en una constructora de la zona y desde hacía dos años y medio estaba en Gondán, donde se ocupaba de tareas de mantenimiento y limpieza. Todo el mundo destaca su buen hacer. "Era una persona discreta, pero muy bueno y como trabajador, excelente, siempre dispuesto a echar una mano", apunta uno de sus compañeros. El propio presidente de Gondán, Álvaro Platero, destacó la labor del fallecido: "Es un trágico e infortunado accidente que se llevó la vida de Miguel, un gran trabajador de una subcontrata, que llevaba 2 años y medio aquí".
Todo el mundo coincide en la mala suerte del suceso, que ocurrió apenas media hora después del inicio del turno de trabajo. Muchos trabajadores consultados coinciden en destacar que las normas de seguridad son muy exigentes en Gondán. Prueba de ello es que la firma, que actualmente da empleo a alrededor de seiscientos trabajadores, tienen un índice de siniestralidad muy bajo. En sus cien años de historia solo se han producido dos accidentes mortales, el segundo, el de esta semana.
Nada más producirse el accidente, el astillero cesó de inmediato toda su actividad y la plantilla, muy afectada por lo sucedido, se concentró a las puertas de la sede figuerense a la espera del levantamiento del cuerpo. La firma retomó la actividad este jueves, si bien muchos trabajadores se ausentaron para acudir al funeral de Meredo. Otros muchos arroparon a la familia en el velatorio del miércoles, que también fue multitudinario.
