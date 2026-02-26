De Valdés a toda Asturias: CGS, una trayectoria empresarial ligada al territorio
Con más de dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como una empresa clave en la ejecución de infraestructuras en la región y en un pilar del desarrollo vial e industrial del occidente
L. L.
En el Occidente de Asturias, emprender no es una moda: es una forma de entender el trabajo y la vida. Aquí el compromiso con el territorio pesa tanto como los resultados, y ese fue precisamente el punto de partida del proyecto que hoy representa CGS, una empresa con raíces en Valdés que ha crecido sin perder su identidad cercana y resolutiva. Los inicios fueron los habituales en esta tierra: paso a paso y obra a obra. Desde Valdés, atendiendo necesidades reales del entorno —mejoras de accesos, firmes, drenajes y actuaciones de pequeña escala— la empresa fue ganando experiencia y confianza. Con el tiempo llegaron proyectos de mayor entidad, la ampliación de medios técnicos y la profesionalización de la estructura, siempre con la misma premisa que mantiene desde sus orígenes: hacer bien el trabajo.
Hoy la compañía opera en distintos puntos de Asturias, especialmente en el ámbito de la obra civil y la conservación de infraestructuras. Su evolución ha sido constante, reforzando equipos, planificación y capacidad de ejecución para adaptarse a las exigencias de la contratación pública moderna, sin renunciar al trato directo y a la agilidad que caracteriza a las empresas que nacen en el territorio.
En el Occidente, cada actuación tiene un impacto muy tangible. La mejora de un vial o de un acceso no es solo una obra: es seguridad, conectividad y actividad económica para los concejos. Por eso la empresa entiende su trabajo como un servicio que contribuye al día a día de la comunicad asturiana.
Vivir y emprender en Valdés y en el Occidente ofrece además un valor diferencial difícil de replicar: calidad de vida real, cercanía, entorno natural y una cultura del esfuerzo muy arraigada. Aquí es posible desarrollar proyectos empresariales sólidos sin renunciar al equilibrio personal, con mar y montaña a pocos minutos y con una red de colaboradores y profesionales comprometidos y cercanos. Con esa base, la empresa afronta el futuro con una hoja de ruta clara: seguir creciendo con prudencia, incorporando mejoras técnicas y organizativas y manteniendo el vínculo con Asturias —y especialmente con el Occidente que la vio nacer—Porque emprender aquí no es solo abrir una empresa: es formar parte activa del territorio y contribuir a su desarrollo con trabajo bien hecho.
