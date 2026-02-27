El apuñalador de Allande, enviado a prisión, niega el uso del cuchillo de caza aportado por la Guardia Civil como prueba

La magistrada titular del Tribunal de Instancia de Tineo, Laura Sotorrío, dictó este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el vecino de Allande acusado de homicidio en grado de tentativa por apuñalar a su excuñado en su casa de la localidad allandesa de Ema. Al intento de asesinato se suma el hecho de que J. R. S., de 59 años, quebrantó la orden de alejamiento que tenía desde el pasado diciembre sobre su expareja, vecina de Orense y víctima de violencia de género. Tras declarar durante toda la mañana en el juzgado tinetense, donde llegó procedente del calabozo del cuartel de Cangas del Narcea, el acusado fue trasladado por la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Asturias.

El abogado de oficio que asiste al investigado considera "demasiado gravosa" la decisión de enviar al acusado a Villabona. Cabe precisar que la Fiscalía solicitó el citado ingreso "dada la gravedad de los delitos y lo elevado de las penas que, en caso de condena, podrían imponérsele al detenido". Entienden además que "existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y riesgo de que atente nuevamente contra la víctima". El abogado defensor, César Campomanes, está totalmente en contra y anuncia que, una vez estudie la documentación, verá "si hay posibilidades de hacer un recurso contra esta decisión".

EN IMÁGENES: la entrada en el juzgado del vecino de Allande detenido por apuñalar a su excuñado / T. Cascudo / T. CASCUDO

"Niega los hechos"

"Entiendo que no se dan todos los requisitos legales y que podrían imponerse otras medidas menos gravosas para el investigado como un control por medios telemáticos o presentación ante la autoridad judicial o policial. No existe riesgo de fuga, hay un total arraigo, pues este señor tiene aquí su vivienda, y está de baja laboral, por lo que tiene ingresos escasos, y entiendo que no existe riesgo de reiteración delictiva", apuntó Campomanes, que deja claro que su defendido "insiste reiteradamente en negar que no causó ningún apuñalamiento". Y añade: "El arma encontrada en el lugar de los hechos no le pertenece, no es cazador y no tiene ese tipo de cuchillo, que es de monte, de cazador".

J. R. S. llegó al juzgado de Tineo a las diez de la mañana y estuvo en las dependencias judiciales hasta poco antes de las dos y media de la tarde, cuando partió rumbo al centro penitenciario. Llegó cabizbajo y esposado y salió ocultando su rostro con la resolución judicial que decreta su ingreso en prisión.

T. Cascudo

"Relación intermitente"

El relato de los hechos expuesto en el juzgado difiere ligeramente de la versión facilitada en un primer momento por la Benemérita. El allandés admite haber quebrantado la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, con la que mantenía "una relación intermitente". La mujer residía de nuevo en la vivienda si bien, siempre según la versión del acusado, ella le mintió porque le aseguró que había retirado la denuncia por violencia de género.

El caso es que el pasado miércoles la pareja discutió. Según la versión de la defensa, la mujer le provocó lesiones en el cuerpo y la cara del detenido y él decidió abandonar la vivienda de Ema. Fue entonces cuando ella llamó a su hermano para que fuera a recogerla. Viajó desde Orense a Allande acompañado de su mujer. Cuando estaban cargando las pertenencias en el coche, ya fuera de la vivienda, apareció de nuevo el acusado y es cuando se produjo una pelea entre los dos hombres. El acusado señala que se cayeron por un talud y en ese momento su excuñado, de 53 años, comenzó a quejarse de dolor en el costado y notó que sangraba. Tapó la herida con una bayeta que tenía en el vehículo y se fue en busca de ayuda médica.

"Nueve centímetros de profundidad"

El herido, acompañado por su mujer y su hermana, se desplazó entonces al centro de salud de Grandas para recibir una primera atención médica y, desde allí, fue derivado al hospital de Jarrio. Desde su vehículo y en algún punto del trayecto, pasada la medianoche del miércoles al jueves, llamaron al 112 para dar parte de lo sucedido. Según ha podido saber este periódico, el informe médico señala la existencia de "una herida penetrante por arma blanca" con una profundidad "de al menos nueve centímetros". Recibió puntos de sutura y el alta médica del hospital coañés a las 6.41 horas del jueves 26. El abogado defensor señala que cuando la Guardia Civil contacta de nuevo con ellos, ya estaban a la altura de Lugo y rumbo a Orense.

De manera paralela, en torno a las dos de la madrugada, dos patrullas de Cangas del Narcea procedieron a la detención de J. R. S. en su casa de Ema y lo trasladaron al cuartel de Pola de Allande. De ahí fue derivado al cuartel de Cangas, donde aguardó la llamada de la jueza.