Cabizbajo y esposado: así entró en el juzgado el vecino de Allande detenido por apuñalar a su excuñado y para el que la Fiscalía pide prisión inmediata

El acusado de homicidio en grado de tentativa por asestar este jueves una puñalada en el costado a su excuñado en Allande llegó esta mañana al Juzgado de Tineo para prestar declaración ante la jueza.

J. R. S. llegó al juzgado procedente del cuartel de Cangas del Narcea donde ha pasado las últimas horas, desde su detención en la madrugada del jueves.

EN IMÁGENES: la entrada en el juzgado del vecino de Allande detenido por apuñalar a su excuñado / T. Cascudo / T. CASCUDO

Poco antes de las diez de la mañana entró en las dependencias judiciales. Cabizbajo, esposado y acompañado por dos agentes accedió al edificio donde tenía cita con la jueza. Dentro lo esperaba un abogado del turno de oficio que le asistirá en su declaración.

Según la Guardia Civil, este vecino de la localidad allandesa de Ema apuñaló al hermano de su expareja, de la que tiene una orden de alejamiento. Los hechos se produjeron en torno a la medianoche del viernes cuando la mujer acudió a la vivienda acompañada de su hermano a recoger sus pertenencias.

Los argumentos de Fiscalía

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado esta mañana el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza fianza al detenido. El Fiscal solicitó esta medida "dada la gravedad de los delitos que se atribuyen al acusado (homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena) y lo elevado de las penas que, en caso de condena, podrían imponérsele al vecino de Allande". Además, entiende que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de que atente nuevamente contra la víctima.