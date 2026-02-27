Ni fabada, ni cachopo: el menú más contundente de Asturias se sirve en Tineo a base de pote y chosco

En Asturias se come bien. Más allá de la fabada y el cachopo, tan conocidos fuera de la región, hay recetas de toda la vida que alegran el estómago. El Ayuntamiento de Tineo ha organizado la edición número 39 de sus jornadas gastronómicas, que se celebrarán del 28 de febrero al 8 de marzo, y sirven un menú contundente con platos de siempre.

De primero, pote de berzas con huesos de butiecho (además de morcilla, chorizo, lacón y tocino). De segundo, el producto estrella del concejo, chosco con patatas. Para rematar, frisuelos o arroz con leche como postre.

Restaurantes de la villa de Tineo, Navelgas, Campiello, El Peligro y El Crucero servirán menús durante dos fines de semana por un precio de 20 o 30 euros, dependiendo de cada establecimiento.

¿Qué es el chosco?

"El chosco es un preparado cárnico de calidad, como el jamón ibérico cien por cien de bellota o la cecina de León. Se elabora a partir de cortes de carne de cerdo ricos en proteína y bajos en grasa. Además, su ingesta nos proporciona una buena dosis de vitaminas y minerales", señalan desde la IGP de Tineo.

El chosco de Tineo es un embutido curado y ahumado en ciego de cerdo elaborado a base de cortes selectos de carne de porcino (cabecera de lomo y lengua) adobada con sal, pimentón y ajo. La tripa que se utiliza como cobertura del chosco es el ciego de cerdo, de ahí́ su forma redondeada e irregular. Al corte se visualizan con nitidez las distintas piezas de carne.

Su color característico es el rojizo, variando su tono en función la carne utilizada y la concentración del pimentón. De textura jugosa, posee un sabor y un aroma característicos y típicos del embutido adobado y ahumado.