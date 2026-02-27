Ni fabada, ni cachopo: el menú más contundente de Asturias se sirve en Tineo a base de pote y chosco
El precio del menú por persona oscila entre los 20 y los 30 euros y está compuesto de un primero, un segundo y un postre
En Asturias se come bien. Más allá de la fabada y el cachopo, tan conocidos fuera de la región, hay recetas de toda la vida que alegran el estómago. El Ayuntamiento de Tineo ha organizado la edición número 39 de sus jornadas gastronómicas, que se celebrarán del 28 de febrero al 8 de marzo, y sirven un menú contundente con platos de siempre.
De primero, pote de berzas con huesos de butiecho (además de morcilla, chorizo, lacón y tocino). De segundo, el producto estrella del concejo, chosco con patatas. Para rematar, frisuelos o arroz con leche como postre.
Restaurantes de la villa de Tineo, Navelgas, Campiello, El Peligro y El Crucero servirán menús durante dos fines de semana por un precio de 20 o 30 euros, dependiendo de cada establecimiento.
¿Qué es el chosco?
"El chosco es un preparado cárnico de calidad, como el jamón ibérico cien por cien de bellota o la cecina de León. Se elabora a partir de cortes de carne de cerdo ricos en proteína y bajos en grasa. Además, su ingesta nos proporciona una buena dosis de vitaminas y minerales", señalan desde la IGP de Tineo.
El chosco de Tineo es un embutido curado y ahumado en ciego de cerdo elaborado a base de cortes selectos de carne de porcino (cabecera de lomo y lengua) adobada con sal, pimentón y ajo. La tripa que se utiliza como cobertura del chosco es el ciego de cerdo, de ahí́ su forma redondeada e irregular. Al corte se visualizan con nitidez las distintas piezas de carne.
Su color característico es el rojizo, variando su tono en función la carne utilizada y la concentración del pimentón. De textura jugosa, posee un sabor y un aroma característicos y típicos del embutido adobado y ahumado.
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)