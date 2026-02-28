Los vecinos de Trevías se manifestarán contra la ubicación de la depuradora: "La oposición es total y del pueblo entero"

Los vecinos de Trevías, en Valdés, lucharán para lograr el cambio de ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En una concurrida reunión celebrada este jueves se acordó organizar una manifestación el próximo sábado 7 de marzo para mostrar la oposición del pueblo y exigir una modificación en el emplazamiento. Del otro lado, el Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, alerta que esta es la única ubicación posible y que si se rechaza se perderá una "oportunidad" que supondrá retrasar la obra más de una década.

El lema elegido por los vecinos para su protesta es "Trevías merece respeto. Depuradora, sí; en el centro del pueblo, no". "La oposición es total y del pueblo entero", señala la presidenta de la parroquia rural, Sandra Gil, que precisamente acaba de dimitir como concejala del Ayuntamiento de Valdés al hilo de esta polémica. Gil deja claro que nadie en el pueblo se opone al saneamiento, una obra necesaria, pero sí a que la instalación se localice tan cerca de las viviendas. "Es que está a diez metros de las viviendas y a cincuenta del colegio y el centro de salud", añade. Además de la movilización ciudadana prevista para el 7 de marzo, se ha acordado contactar con el Principado y el Ayuntamiento para que se reformule la ubicación. "El Principado tiene que dar opciones y creemos que las hay. Esperamos que se haga una modificación", apunta Gil.

Por su parte, el Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, recuerda que el saneamiento, una obra largamente demandada, acaba de salir a licitación por 2,9 millones de euros. Teme que la oposición vecinal suponga un freno al proyecto que supondrá el final de los "vertidos masivos" al Esva. "Si perdemos esta oportunidad quizá estemos otros 15 años sin una depuración adecuada en el Esva", advierte.

Sobre el debate abierto sobre la ubicación de la depuradora, señala que la documentación del proyecto "ha estado durante más de medio año en el ayuntamiento, siendo estudiada por los técnicos municipales". Y añade: "Se ha tramitado la documentación pertinente y se han pasado correctamente los informes ambientales. Y añado, yo mismo notifiqué a todos los integrantes del Gobierno Municipal el inicio de la fase de Exposición Pública que finalizó sin alegaciones de ninguna administración ni fuerza de oposición". La versión de la hasta esta semana concejala Sandra Gil contrasta con esta afirmación, pues sostiene que no tuvo conocimiento del cambio de ubicación y que no se informó a los vecinos como si se hizo con anterioridad cuando la depuradora se planteaba para la zona de Balsera.

El primer edil de Valdés señala que se hizo "un estudio minucioso por parte de los técnicos del Principado y llegaron a la conclusión de que la parcela designada es la única que cumple con los requisitos legales existentes en materia de urbanismo e inundabilidad para albergar un Estación Depuradora". En este sentido, deja claro que "esta localización es la única y la que permite llegar al fin al ansiado saneamiento de Trevías. Un sistema moderno, eficiente, sin olores ni ruidos y subterráneo en su mayor parte".

Señala que esta actuación en Trevías busca "eliminar la planta actual que está obsoleta y en el centro de la población rodeada de casas y edificios de servicios y llevarla a un extremo de la población". Y concluye: "Y para lograrlo solo hay una ubicación posible según los estudios técnicos del Principado y por tanto, la oportunidad es ahora o quizá no sea nunca".