El Carnaval sigue haciendo disfrutar al Occidente: Navia celebró su colorido desfile y concurso
La carroza del grupo Campillín y su recreación de Italia logró otro primer premio
Navia
Los desfiles de carnaval aún continúan recorriendo el Occidente. Este viernes fue el turno de Navia, que vivió un colorido desfile lleno de ritmo por las calles de la villa.
Los premios del concurso destacaron el trabajo de la carroza del grupo Campillín, de la parroquia tapiega Salave y Campos, que reprodujeron los emblemas de Italia. El galardón de grupos se fue a Seares (Castropol) para el grupo “Searillos” y en charangas fue la gallega “Habelas Hainas”, de San Cosmen de Barreiros, quien se alzó con el primer premio.
Este domingo habrá una nueva cita con el Carnaval en Castropol, cuyo desfile se iniciará a las 17.00 horas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos