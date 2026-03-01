El Carnaval sigue haciendo disfrutar al Occidente: Navia celebró su colorido desfile y concurso

Los desfiles de carnaval aún continúan recorriendo el Occidente. Este viernes fue el turno de Navia, que vivió un colorido desfile lleno de ritmo por las calles de la villa.

Los premios del concurso destacaron el trabajo de la carroza del grupo Campillín, de la parroquia tapiega Salave y Campos, que reprodujeron los emblemas de Italia. El galardón de grupos se fue a Seares (Castropol) para el grupo “Searillos” y en charangas fue la gallega “Habelas Hainas”, de San Cosmen de Barreiros, quien se alzó con el primer premio.

Noticias relacionadas

Un momento del desfile en Navia. / R. D. Á.

Este domingo habrá una nueva cita con el Carnaval en Castropol, cuyo desfile se iniciará a las 17.00 horas.