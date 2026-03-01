Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Carnaval sigue haciendo disfrutar al Occidente: Navia celebró su colorido desfile y concurso

La carroza del grupo Campillín y su recreación de Italia logró otro primer premio

Un momento del desfile de Navia.

Un momento del desfile de Navia.

Demelsa Álvarez

Navia

Los desfiles de carnaval aún continúan recorriendo el Occidente. Este viernes fue el turno de Navia, que vivió un colorido desfile lleno de ritmo por las calles de la villa.

Los premios del concurso destacaron el trabajo de la carroza del grupo Campillín, de la parroquia tapiega Salave y Campos, que reprodujeron los emblemas de Italia. El galardón de grupos se fue a Seares (Castropol) para el grupo “Searillos” y en charangas fue la gallega “Habelas Hainas”, de San Cosmen de Barreiros, quien se alzó con el primer premio.

Noticias relacionadas

Un momento del desfile en Navia.

Un momento del desfile en Navia. / R. D. Á.

Este domingo habrá una nueva cita con el Carnaval en Castropol, cuyo desfile se iniciará a las 17.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
  3. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  4. El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
  5. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  6. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  7. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  8. La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos

Entre manzanos y barriles: Marcos Alonso continua la tradición familiar de sidra casera en un llagar con medio siglo de historia

Entre manzanos y barriles: Marcos Alonso continua la tradición familiar de sidra casera en un llagar con medio siglo de historia

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados

Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados

EN IMÁGENES: Así es el pueblo asturiano que enamora a Leiva

EN IMÁGENES: Así es el pueblo asturiano que enamora a Leiva

Así es el pueblo de los Oscos, de tan solo 20 habitantes, que enamoró a Leiva: "Presta saber que aquellos veranos en Bustapena le marcaron tanto"

Así es el pueblo de los Oscos, de tan solo 20 habitantes, que enamoró a Leiva: "Presta saber que aquellos veranos en Bustapena le marcaron tanto"

Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"

Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"

El Carnaval sigue haciendo disfrutar al Occidente: Navia celebró su colorido desfile y concurso

El Carnaval sigue haciendo disfrutar al Occidente: Navia celebró su colorido desfile y concurso

El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: "Han puesto vidas en peligro"

El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: "Han puesto vidas en peligro"
Tracking Pixel Contents