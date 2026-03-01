Un centenar de deportistas de Valdés reciben un reconocimiento en la XX Gala del Deporte
El Ayuntamiento valora en el acto el esfuerzo y los logros de deportistas y clubes
Los deportistas valdesanos han disfrutado de la XX Gala del Deporte celebrada en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias. Se repartieron un centenar de distinciones con las que el Ayuntamiento reconoció el esfuerzo y los logros de los deportistas del concejo y los clubes.
Dos karatecas se llevaron el premio “Mejor Deportista”, coincidió además que se trata de madre e hijo: Eva Fernández Menéndez y Alejandro Pérez Fernández. También fueron galardonados en esta categoría la atleta Beatriz Tenreiro Álvarez y Pablo García Méndez.
El reconocimiento al “Club de Promoción del Deporte Base” fue para el CD Marchica, dedicado al baloncesto, mientras que el Trail del Tamburiello recibió el premio a “Mejor Evento Deportivo”. El galardón "Deporte por toda la vida" fue para Luis Balboa López, del Club Ajedrez Valdesva.
