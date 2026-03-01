Cortes en los corredores del Navia y el Narcea por las obras de estabilización de los taludes desprendidos: en la carretera AS-12 se mantendrán veinte días

El corredor del Navia (carretera AS-12) y del Narcea (AS-15) sufrirán cortes totales a la circulación a partir de este lunes para abordar las obras de estabilización de los taludes en las zonas que recientemente sufrieron desprendimientos, a la altura de Pelorde (Pesoz) en la primera, y en la zona de Calabazos (Salas), en la segunda.

La obra de estabilización en el corredor del Navia se prevé que se alargue hasta el 20 de marzo y sufrirá cortes durante las horas de trabajo: de 07.30 a 13.00 y de 14.30 a 18.30 horas. Fuera del horario laboral se permitirá el paso por un carril, que estará regulado por semáforos. A pesar del corte total, desde la Consejería de Movilidad se aclara que, en todo momento, se permitirá el paso de vehículos de emergencia.

El paso alternativo desde Navia hacia los concejos de Pesoz y Grandas se establece por la AS-11 que conecta Vegadeo con Pesoz, a través del Alto de La Garganta.

El desprendimiento en esta vía se produjo el pasado 13 de febrero y se mantuvo totalmente cortada al tráfico durante una semana, mientras se desarrollaron los primeros trabajos de estabilización. El viernes 20 se pudo abrir un carril al tráfico regulado por semáforos. Ahora los vecinos perderán de nuevo la conexión en este punto durante las horas centrales del día casi un mes para abordar las obras de estabilización del talud argayado, que la consejería había avanzado que se llevará a cabo un “embolsado del talud con la instalación de sistemas de seguridad”.

Corte de tres días en la AS-15

Tres días durará el corte en el corredor del Narcea para el desarrollo de las obras de estabilización de la ladera y reparación. El lunes, el paso por la carretera a la altura de Calabazos se cortará a las 12.00 horas y se mantendrá hasta las 19.00 horas. El martes y miércoles, el corte será de 09.00 a 19.00 horas.

En este caso, el desprendimiento se produjo hace una semana, el pasado domingo, provocando el corte total de la vía que une Cornellana (Salas) con el Puerto de Cerredo durante unas horas y pudiendo abrirse con tan solo un carril habilitado regulado con semáforos.

La principal alternativa para llegar del centro de la región a Tineo, Cangas del Narcea y el resto de concejos del Suroccidente es a través de Salas, por la carretera nacional N-634 y el pequeño tramo de autovía A-63 entre Salas y que finaliza antes de llegar a La Espina, para seguir dirección a Tineo. Esto obligará a que se supriman paradas del autobús Oviedo-Cangas del Narcea de las 15.00 y 16.00 horas: serán las de Casas del Puente (Salas) y Casares (Tineo).

Criticas vecinales

La plataforma ciudadana “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas” reivindica la “finalización urgente” de la autovía A-63 y más mantenimiento para el corredor del Narcea para evitar situaciones como la vivida hace una semana. “No puede ser que la gente vaya con miedo por la carretera, es lo último”, lamenta Isabel Rodríguez, portavoz de la plataforma.

A pie de carretera, en Soto de la Barca (Tineo), se encuentra el restaurante La Casera que lamenta tener que vivir un nuevo corte de la carretera debido a un argayo, ya que le afecta directamente con la pérdida de movimiento por la carretera durante los tres días. “La falta de mantenimiento previo provoca que lleguemos a este tipo de situaciones”, critica y lamenta “la falta de planificación” a la hora de informar del corte “con pocos días de margen”, insuficientes según este establecimiento para organizar tanto a su personal como los pedidos de alimentos frescos.

“Cuando una zona siente de manera reiterada que queda en segundo plano, que nunca se piensa en este lado del mapa, llega un punto en el que la sensación de abandono pesa más que cualquier explicación técnica”, concluye su escrito de crítica.