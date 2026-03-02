Castropol celebra a orillas de la ría del Eo un exitoso Carnaval con más participación que nunca: "Gracias por el currazo"
El grupo tapiego "Campillín" se lleva el primer premio en grupos de más de diez participantes y los veigueños de "A Folixa" se imponen en la categoría de charangas
Castropol celebró este domingo su desfile de Carnaval en una jornada calurosa y soleada que elevó la participación. "Hubo más participación que nunca, con muchos grupos", celebran desde la organización de esta cita que se tuvo lugar a orillas de la ría del Eo. No en vano, la salida se fijó en el entorno del restaurante Peñamar y la meta en pleno muelle, donde se concentró el grueso del público asistente.
"Queremos daros las GRACIAS, as en mayúsculas, a todas las personas que participasteis en el desfile: por el currazo, por la imaginación, por las ganas y por llenar las calles de color y buen rollo. Se notó el cariño en cada disfraz y en cada paso. Y gracias también a toda la gente que se acercó a Castropol para disfrutarlo. Gracias por sumar, por apoyar, por aplaudir y por hacer que el ambiente fuera tan bonito de principio a fin", señalan desde el Ayuntamiento de Castropol, que asumió la organización de la cita.
Los premios más destacados
En grupos de más de diez participantes se impuso "Campillín", de la parroquia tapiega de Campos y Salave. Se llevaron el primer premio valorado en 250 euros. En charangas el primer puesto fue para "A Folixa", de Vegadeo, seguidos de "A Trangayada", de La Caridad, y "A Marea", de Tapia.
En la categoría de grupos de 4 a 10 participantes quedó primero "El Rey Julien", mientras que en parejas ganó "Viento en popa y a toda vela". Cabe recordar que en Castropol existe una competición específica para los participantes locales. El premio de charangas fue para "A Brincadeira", mientras que en grupos de más de diez ganó "Entre árboles y helechos".
Castropol cede el testigo ahora a La Caridad donde se celebrará el próximo desfile de Carnaval. Será el sábado 7 de marzo, una jornada también elegida por Salas.
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores