Castropol celebra a orillas de la ría del Eo un exitoso Carnaval con más participación que nunca: "Gracias por el currazo"

El grupo tapiego "Campillín" se lleva el primer premio en grupos de más de diez participantes y los veigueños de "A Folixa" se imponen en la categoría de charangas

T. Cascudo

Castropol

Castropol celebró este domingo su desfile de Carnaval en una jornada calurosa y soleada que elevó la participación. "Hubo más participación que nunca, con muchos grupos", celebran desde la organización de esta cita que se tuvo lugar a orillas de la ría del Eo. No en vano, la salida se fijó en el entorno del restaurante Peñamar y la meta en pleno muelle, donde se concentró el grueso del público asistente.

"Queremos daros las GRACIAS, as en mayúsculas, a todas las personas que participasteis en el desfile: por el currazo, por la imaginación, por las ganas y por llenar las calles de color y buen rollo. Se notó el cariño en cada disfraz y en cada paso. Y gracias también a toda la gente que se acercó a Castropol para disfrutarlo. Gracias por sumar, por apoyar, por aplaudir y por hacer que el ambiente fuera tan bonito de principio a fin", señalan desde el Ayuntamiento de Castropol, que asumió la organización de la cita.

Los premios más destacados

En grupos de más de diez participantes se impuso "Campillín", de la parroquia tapiega de Campos y Salave. Se llevaron el primer premio valorado en 250 euros. En charangas el primer puesto fue para "A Folixa", de Vegadeo, seguidos de "A Trangayada", de La Caridad, y "A Marea", de Tapia.

En la categoría de grupos de 4 a 10 participantes quedó primero "El Rey Julien", mientras que en parejas ganó "Viento en popa y a toda vela". Cabe recordar que en Castropol existe una competición específica para los participantes locales. El premio de charangas fue para "A Brincadeira", mientras que en grupos de más de diez ganó "Entre árboles y helechos".

Castropol cede el testigo ahora a La Caridad donde se celebrará el próximo desfile de Carnaval. Será el sábado 7 de marzo, una jornada también elegida por Salas.

TEMAS
