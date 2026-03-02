Cruce de acusaciones por el estado de la ruta de las Hoces del Esva tras las críticas en redes

El Ayuntamiento de Tineo cerró la ruta de las Hoces del Esva a su paso por el concejo hace un año, por la dificultad de llevar a cabo el mantenimiento del tramo que transcurre por las inmediaciones del río Esva, a través de un estrecho paso por una pared rocosa. Sin embargo, se ha encontrado este fin de semana con críticas en redes sociales por el estado de la ruta. A través del perfil "Viajar desde Asturias" se publicó un vídeo mostrando la peligrosidad de la ruta, al que se sumaron decenas de mensajes críticos con su mantenimiento.

Una publicación que incluso fue compartida por el consejero de Medio Rural y exalcalde de Tineo, Marcelino Marcos, que comentó en su perfil: "A veces cuesta generar proyectos y llevarlos a cabo; ¡qué fácil es tirar por la borda las cosas! Estar al frente de un Ayuntamiento como el de Tineo requiere voluntad, capacidad de gestión y, como mínimo, mantener lo que se hizo para beneficio del Concejo".

"Prohibido el paso"

Unas críticas a las que el equipo de gobierno tinetense, compuesto por los concejales del PP y una edil no adscrita, salió al paso informando de que la ruta está cerrada desde febrero de 2025 y asegurando que está "señalizada con carteles de prohibido el paso tanto desde la parte de Valdés como de Tineo", por lo que advierten que las personas que "se adentran en ella lo hacen bajo su responsabilidad".

Asimismo, informan de que la mejora de la ruta y su señalización se incluyeron dentro del Plan de Sostenibilidad Turística que gestiona el Ayuntamiento de Tineo, pero que el año pasado la Consejería de Turismo del Principado solicitó a la administración local la disponibilidad de los terrenos para incluirla en las reparaciones de las rutas de pequeño recorrido del Principado.

Cesión de los terrenos a Turismo

"Tras esta comunicación, se decidió ceder los terrenos e incrementar la cantidad destinada a reparar el resto de rutas del concejo, un proyecto que está realizado y que se ejecutará en breve", detallan.

Indican que la cesión de los terrenos se aprobó y comunicó a Turismo el 4 junio de 2025, ya que la intención era que los trabajos de reparación se llevaran a cabo en otoño, según señala el PP de Tineo.

"Ocho meses después de haber concedido la disponibilidad para que se pudieran hacer los trabajos desde Consejería, la ruta sigue sin ser reparada", lamentan los populares, que muestran su extrañeza de ver que el consejero de Medio Rural se sumó a la crítica por el estado de la ruta "cuando está en manos del Principado tanto la disponibilidad de los terrenos, como la potestad para ejecutar la reparación".

Peticiones de reparación desde 2020

En su comunicado, recuerdan también como antes de entrar en el gobierno local habían solicitado en varias ocasiones el acondicionamiento de la ruta: "En el año 2020, estando en la oposición, elevamos a pleno una moción en la que se solicitaba ejecutar las obras necesarias para habilitar esta ruta y la firma de un convenio entre el Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Valdés y Tineo para la conservación eficaz de las Hoces del Esva, que fue rechazada por el gobierno del PSOE", añaden.

En cuanto a la parte de la ruta que transita por el concejo de Valdés no existe impedimento para poder realizarla, puesto que se trata de un sendero de montaña que se mantiene abierto.