El cupón de la ONCE deja 200.000 euros en Vegadeo: "Quedó todo en el pueblo"
El cuponero boalés José Javier Rodríguez se muestra encantado con el premio, el primero importante que da en sus casi diecisiete años como vendedor
El cupón de la ONCE ha dejado este domingo un premio de 200.000 euros en Vegadeo. El vendedor, el boalés José Javier Rodríguez, fue el encargado de llevar la suerte al concejo veigueño. En total, vendió diez cupones del número 82.541 que resultaron agraciados con 20.000 euros cada uno. "Todo se quedó en el pueblo", señala el vendedor, que está a punto de cumplir diecisiete años en la ONCE.
Según la información facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Segovia, el vendedor de la ONCE Fernando Gallego Marchal "ha repartido 1.680.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos con el Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, y nueve cupones más, agraciados con 20.000 euros cada uno".
"El segundo Sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante 10 años, ha ido a Estepona. El premio se ha dado en la gasolinera Repsol Benahavís, establecimiento colaborador con la ONCE", añaden los responsables
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.
