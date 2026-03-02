Un laboratorio de emprendimiento llega esta semana a Tineo y Cangas del Narcea: ofrece un espacio interactivo para descubrir el proceso de creación de un negocio
El autobús de la Fundación "la Caixa" está abierto a grupos y público en general y oferta talleres gratuitos
El laboratorio del emprendimiento de "EduCaixa", el programa que engloba toda la oferta educativa de la Fundación "la Caixa", finaliza esta semana su recorrido por Asturias en el Suroccidente. Tineo ha despertado este lunes con un gran autobús aparcado en la plaza del Ayuntamiento, en cuyo interior hay diferentes espacios multimedia en los que se pueden realizar actividades interactivas para descubrir el proceso de emprendimiento.
La encargada de guiar por todo el itinerario a quienes visiten el autobús es la monitora Estefanía Tutillo, que anima a todos los vecinos a asomarse a este espacio para aprender sobre emprendimiento o simplemente para tener la oportunidad de ver un autobús transformado en un aula interactiva.
En Tineo, el autobús estará hasta este martes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El miércoles se instalará en la plaza del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde cerrará la semana, con el mismo horario.
Para escolares y público en general
"LabEmprende" está dirigido a grupos de estudiantes de secundaria, de entre 14 y 18 años principalmente, si bien pueden participar también grupos procedentes de escuelas especializadas en ciclos formativos para mayores de 18 años y de escuelas de adultos, así como grupos familiares. Los talleres gratuitos tienen una duración entre 60 y 90 minutos por clase.
Las visitas escolares suelen estar programadas durante las mañanas, mientras que el horario de tarde está a disposición del público en general que también puede realizar visitas de forma autónoma.
El espacio ofrece un recorrido por diferentes actividades interactivas que permiten descubrir el proceso de emprendimiento, las características y valores necesarios para emprender, a través tanto de testimonios como de proyectos de emprendimiento.
Inscripciones abiertas para los talleres
El taller se divide en diferentes fases, que comienzan con la observación para detectar oportunidades. Luego llega pensar en soluciones innovadoras para cubrir esa necesidad detectada. De ahí se pasa a la acción, modelando una idea en negocio, con la posibilidad de utilizar el modelo de Canvas para diseñar el negocio.
Los asistentes también podrán conocer la experiencia de las personas que han ganado el "Emprende Challenge", un premio que reconoce los mejores proyectos desarrollados en el programa Jóvenes Emprendedores de EduCaixa.
Los grupos que quieran inscribirse y realizar el taller completo tanto en Tineo como en Cangas del Narcea aún están a tiempo y pueden hacerlo a través del teléfono 900 101 493 y el correo electrónico info@labemprende.com.
