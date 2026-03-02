Trevías lleva su protesta contra la ubicación de la depuradora al partido de fútbol entre el Treviense y el Narcea: "No pedimos privilegios, pedimos presente y futuro"

Los vecinos de Trevías, en Valdés, han aprovechado la tarde de fútbol en el campo San Miguel, donde el equipo local el Treviense recibía al Narcea, para hacer visible su protesta contra la ubicación de la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Precisamente, según el proyecto redactado por el Principado y que encara la fase de licitación, la instalación se colocaría a escasos metros del campo de fútbol, quedando muy próxima también de varias viviendas de la localidad.

Con una pancarta y carteles en los que se podía leer “Trevías merece respeto. Depuradora sí, en el centro del pueblo no”, los vecinos acudieron al campo, donde también leyeron un manifiesto. En él alabaron el trabajo del Treviense y compararon la fortaleza del club para superar adversidades con la del propio pueblo para defender su futuro.

"Pedimos respeto"

“Somos la segunda población del concejo. Sabemos que muchas veces los focos, los recursos y las decisiones miran hacia otros lugares. Pero nosotros no pedimos privilegios. Pedimos respeto. Pedimos estudio. Pedimos diálogo. Pedimos presente y sobre todo futuro”, recogieron en el escrito los vecinos.

Jugadores del Treviense con la pancarta de protesta. / Cedida a LNE

En él también recordaron a los vecinos afectados directamente con la ubicación de la depuradora y nombraron a la familia de la panadería Geli, a la que se refirieron como “referente de este pueblo” y también como “ejemplo de trabajo de toda una vida, creando empleo en el valle”, por lo que lamentan que “ahora les quieran poner una depuradora en las puertas de su casa”.

Un escrito en el que los vecinos insisten en que no están “en contra de nadie” sino “a favor de Trevías”. Añaden además que buscan que el foco de la atención se desplace a esta localidad valdesana para que “el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Valdés, los medios, que todos sepan que este pueblo está vivo. Que siente. Que piensa. Que participa. Que quiere ser parte de las decisiones que afectan a su presente y a su futuro”.

De este modo, anuncian que, como su equipo, el Treviense, afronta el final de la temporada partido a partido, con esfuerzo y unión, también debe hacer frente Trevías a su futuro. “Sin crispación. Sin enfrentamientos. Pero sin inmovilismo. Unidos somos fuertes. Unidos nos escuchan. Unidos nos respetan”.

Un proyecto de 2,9 millones

La nueva estación depuradora, que entrará en funcionamiento en 2027 si se cumple el plazo previsto, incorporará “tecnología moderna y una estética integrada en el entorno urbano”.

Noticias relacionadas

El proyecto, en el que se lleva trabajando cinco años, supone una inversión de 2,9 millones de euros y supondrá que la red quede preparada para que entre 2027 y 2031 los pueblos del entorno puedan conectarse al saneamiento general, una demanda histórica del tejido vecinal.