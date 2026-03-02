Trini Gómez, la frutera de 94 años elegida "Mujer del año": "Nosotras nunca parábamos, seguíamos trabajando en casa"

“No me esperaba que me dieran este reconocimiento, la verdad, pero estoy contenta”, asegura la “Mujer del año” de 2026 en Tineo, Trinidad Gómez García, conocida como Trini de Frutería La Única, que recibe el galardón a sus 94 años en reconocimiento a “una vida marcada por el esfuerzo, la valentía, la lucha y el amor incondicional por su familia”.

Una vida que asegura que no solo fue dura para ella, sino que lo era para todo el mundo. “No era buena para nadie, había mucha miseria y tuvimos que batallar mucho para poder criar a los hijos”, reconoce. Ella tuvo ocho junto a Manuel García, quien falleció prematuramente a causa del cáncer, en 1978, cuando Trinidad Gómez tenía 47 años.

Trinidad Gómez fue natural del pueblo tinetense de Folgueras de Cornás y su marido de Parada. Al poco tiempo de unir sus caminos se instalaron en Tineo donde él trabajó para la mantequera y ella se dedicó a coser pantalones para una sastrería. Cuando vieron que se traspasaba un pequeño local en el centro de Tineo decidieron emprender con Frutería La Única. “Allí fue donde más luchamos”, rememora Trinidad Gómez recordando las horas dedicadas al negocio. No obstante, reconoce que desde un primer momento funcionó bien. “Los jueves era imposible lo que se vendía, al ser día de mercado, y también se vendía mucho los lunes que era cuando cobraban los trabajadores de la central de Soto de la Barca, además en los pueblos había mucha gente”, recuerda.

Aprender a conducir con 47 años

Al quedarse viuda continuó ella sola al frente del negocio con el apoyo de sus hijos, algunos ya mayores de edad. En ese momento, con 47 años decidió que le tocaba dar el paso de aprender a conducir, a pesar de que todavía no era común ver a mujeres sacándose el carné, pero lo necesitaba para poder seguir yendo a buscar mercancía, así como hacer reparto por los pueblos. A su mente le viene el recuerdo de cuando fue a examinarse a Oviedo y todos pensaban que iba acompañando a alguno de sus hijos. “Entonces las mujeres no sacaban el carné”, enfatiza.

“Fue un momento en el que hubo que luchar mucho, pero todos colaboraban, la más pequeña como iba al colegio y entraba más tarde abría la tienda mientras yo iba a Grado a por verdura y cuando yo regresaba ella iba a la escuela”, pone como ejemplo.

El Consejo Municipal de la Mujer reconoce haber elegido la candidatura de Trinidad Gómez, entre otras cosas, por representar la entrega de toda una generación de mujeres que “sostuvieron familias enteras frente a innumerables adversidades y que hicieron lo imposible sin hacer ruido”.

Unas mujeres que Trinidad Gómez asevera que trabajaron mucho, llevando la doble carga de trabajar fuera y dentro de casa sin apoyo para el desarrollo de las labores domésticas. “Me acuerdo de llegar los dos a casa cansados después de trabajar en la frutería y él se sentaba en la mesa a esperar que yo echase la comida, eran tiempos duros, en los que mucho recaía sobre la mujer”, reivindica la galardonada, que cuenta que entonces cuando se salía del trabajo el hombre podía ir al bar y echar la partida, pero “la mujer nunca paraba, seguía trabajando en casa”.

Pasión por la música

Además del trabajo, Trinidad Gómez tuvo pasión por la música desde niña, cuando con su padre iba a cantar las misas de gaita y las solmenes en el día de la fiesta por diferentes pueblos. Unas vivencias que compartió con investigadores, lo que ha hecho posible que se conserve el canto de la misa de ángeles en latín, los instrumentos que la acompañaban en el Archivo Histórico del Principado de Asturias. “Siempre me gustó cantar, pero antes no lo hacíamos en escenarios, cantábamos en las iglesias y por los praos y los montes cuando se iba a trabajar”, revive. Una afición que supo transmitir a sus hijos, teniendo todos ellos vinculación con la música, algunos incluso de manera profesional.

El próximo viernes, día 6, volverá a Tineo para recibir el homenaje de sus vecinos. Actualmente reside en Oviedo para estar más cerca de sus hijos, pero reconoce que lleva en su corazón a su concejo: “A Tineo lo quiero mucho, allí fue donde resolví mi vida”.