Polémica por la obra de la calle Jovellanos, de Puerto de Vega: los vecinos tildan de "chapuza" la actuación y el Gobierno local se niega a recibir la obra

Malestar en Puerto de Vega por la obra de remodelación integral de la calle Jovellanos, una de las vías más emblemáticas de esta localidad pesquera del concejo de Navia. La asociación de vecinos "Campomar" lamentan el estado en el que ha quedado la vía y califican la actuación de "chapuza" sin la más mínima "sensibilidad urbanística". Por su parte, la Alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, da la razón al vecindario y señala que el Ayuntamiento no va a recibir la obra porque "no cumple ni lo más mínimo" con lo proyectado.

La actuación se inició el pasado otoño y contó con un presupuesto de 136.614,14 euros, parte de ellos procedentes de una subvención del ceder Navia-Porcía, para renovar por completo esta vía que conecta la zona del Campo de la Atalaya con el entorno portuario. Desde la asociación Campomar se mostraron vigilantes durante toda la actuación que debía estar lista a finales de diciembre. Sin embargo, el mal tiempo demoró los trabajos y el Ayuntamiento concedió una prórroga.

"Mal ejecutada"

Los vecinos consideran que la obra "ha sido mal planeada, ejecutada y creemos que no fue vigilada por los responsables municipales porque de otra manera no estaríamos lamentando el resultado". Y añaden: "No nos conformaremos con esto, sino que exigiremos una solución acorde a la estética que se merece Puerto de Vega". Por último, los vecinos denuncian el estado de deterioro que presenta el parque Benigno Blanco, usado por la empresa constructora para depositar los materiales de obra.

La Alcaldesa de Navia da la razón a los vecinos, aunque defiende que la obra se planteó con todas las garantías y "la mejor de las voluntades". Sin embargo, añade, la ejecución "en nada se corresponde" con lo planteado, que era modernizar un enclave emblemático de la localidad. Cuenta Ana Isabel Fernández que se dieron pasos "garantistas" para que todo saliera bien. En este sentido, se contrató un estudio topográfico inicial de la calle, a continuación se encargó el proyecto a una arquitecta, la misma que diseñó el paseo marítimo de Navia. Además, señala Fernández, se aceptó un coste adicional, soterrando el cableado para mejorar la estética final de la vía.

Dos empresas responsables

Apunta la líder naviega que la obra se adjudicó a una empresa que no hizo una oferta temeraria y cumplió todos los requisitos y que también se contrató a una segunda empresa para la dirección de obra. Con todo, la actuación no se hizo como estaba previsto y, por eso, Navia no recibirá los trabajos.

"La obra no se va a recepcionar porque no cumple en nada el objetivo previsto, no solo con el resultado previsto en el proyecto, sino que se ha ejecutado mal y con una serie de daños colaterales que debe asumir la empresa que la ejecutó. Esto me genera mucho dolor porque realmente la voluntad era la mejor, no planteamos esto a la ligera, sino que hemos dado una serie de pasos que tenían que garantizar que la obra se ejecutara bien", señala la Alcaldesa, que deja claro que el Ayuntamiento exigirá responsabilidades a las dos empresas citadas. De manera paralela, están trabajando con la arquitecta para analizar las alternativas posibles para resolver la situación. Además, la alcaldesa promete que se reunirá con los vecinos para explicar los pasos seguidos.

Críticas del PSOE

Por su parte, desde el PSOE, principal partido en la oposición lamentan la situación y la atribuyen no solo a una "ejecución deficiente", sino también a "una preocupante falta de seguimiento" de las actuaciones por parte del Gobierno. "Lo ocurrido en la calle Jovellanos no es un hecho aislado. Es la enésima prueba de la incapacidad del actual equipo de gobierno para ejecutar proyectos con planificación, seguimiento y resultados satisfactorios", señala el portavoz socialista, Gonzalo Asenjo.

Noticias relacionadas

El líder socialista señala que lo más grave es que el Gobierno fue advertido en reiteradas ocasiones por los vecinos de la mala ejecución. "El resultado final genera una evidente preocupación", señala Asenjo, que considera que la solución adoptada "no parece la más adecuada para una calle tan emblemática y representativa como la calle Jovellanos, en pleno corazón histórico de Puerto de Vega"