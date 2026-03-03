Así queda el Gobierno de Valdés tras la marcha de Sandra Gil por la polémica de la depuradora de Trevías

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez (PSOE), ha reorganizado su equipo de gobierno tras la dimisión de la concejala Sandra Gil en el marco de la polémica por la ubicación de la depuradora de Trevías. La presidenta de la Parroquia Rural treviense optó por renunciar a sus cargos en el Ayuntamiento para defender los intereses de la entidad sub-municipal, cuyo vecindario está en contra del emplazamiento elegido para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) por su proximidad al casco urbano. Así las cosas, la segunda tenencia de alcaldía que ocupaba Gil pasa ahora a manos de Clara García, que también asume la cartera de Servicios Sociales.

Además de Servicios Sociales, Sandra Gil, que no estaba liberada, llevaba la competencia de Personal, que ahora queda en manos del Alcalde. El primer edil ha decidido también que Jesús Manuel Fernández "Susi" sea el tercer teniente de alcalde, mientras que la primera tenencia de alcaldía sigue en manos de Ismael González. Por último, Pérez ha tomado la decisión de que Deportes, hasta ahora liderado por Clara García, pase a manos de la concejala Silvia García.

De manera paralela, queda pendiente ocupar el puesto que deja Sandra Gil en la corporación. De este modo está previsto que acceda al equipo la persona que ocupaba la posición décimo tercera en la lista de Óscar Pérez. Si no hay novedades, será Antonio Manuel Martínez, alcalde de barrio de Carcedo.

"Shock personal"

Pérez señala que más allá de los cambios, la marcha de Sandra Gil le ha supuesto "un shock personal", pues era una de sus colaboradoras más estrechas. "Es algo que no vi venir, pues era una persona muy cercana que además tuvo acceso a toda la información del equipo de Gobierno", apunta el Alcalde. Deja claro que la concejala formaba además parte del grupo de WhatsApp de coordinación municipal en el que se envían los asuntos importantes, entre ellos los referentes al proceso de exposición pública del saneamiento de Trevías.

"Tuvo a su disposición el proyecto y varios avisos durante 2025 en el grupo de coordinación de Gobierno que vieron todos los concejales", señala Pérez, que deja claro que la última notificación respecto a la depuración de Trevías fue el 30 de diciembre, cuando se dio cuenta de que en enero el proyecto saldría a información pública. En este sentido, el Alcalde considera que su exconcejala "cometió un error, un olvido de sus funciones como presidenta de Parroquia Rural y ahora quiere descargar responsabilidades". Deja claro que nunca habló con Gil sobre la ubicación de la depuradora, solo de asuntos ligados a las carteras de Personal y Servicios Sociales: "En ningún momento mostró interés real por profundizar en la cuestión. Cuando se hablaba de la materia daba prioridad a la agilidad para licitar cuanto antes".

Información técnica

Con todo, el Alcalde deja claro que su Gobierno tiene "la determinación de apoyar al Principado para que se ejecute lo que está proyectado". Es decir, para que salga adelante el ansiado proyecto de la depuración del Esva que está en licitación por 2,9 millones de euros. Confía en que los técnicos del Gobierno regional puedan desplazarse a la localidad para explicar la situación a los vecinos. En todo caso, añade, será después de la concentración vecinal prevista para el sábado 7 de marzo.

"Corresponde a los técnicos pasar a explicar un proyecto que es objetivamente bueno. A día de hoy tenemos una estación depuradora con cincuenta años de antigüedad y en el centro del pueblo, a cuarenta metros de los bares y del centro de salud. Una estación que muchos días al año vierte a escape libre al río Esva y se plantea llevar la EDAR a una zona periférica, alejada del núcleo y donde los técnicos consideran que es la mejor opción", reflexiona el Alcalde.

Noticias relacionadas

Óscar Pérez defiende que la ubicación elegida es la única que cumple y que perder esta oportunidad supondría renunciar a un proyecto muy necesario. "Cuando un político sin conocimiento en la materia se mete a mover ubicaciones marcadas por los técnicos, la cosa siempre acaba mal y de eso tenemos experiencia en Valdés", apunta el primer edil.