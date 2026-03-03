El Trail del Tamburieḷḷo de Valdés supera la barrera de los 500 inscritos: solo quedan 15 dorsales disponibles para la cita del 22 de marzo
La cita valdesana ha sido designado como sede del Campeonato de Asturias de Trail (22 kilómetros) y del Campeonato de Asturias de Menores (10 kilómetros)
El Trail del Tamburieḷḷo de Valdés ya cuenta los días para su sexta edición, que será el 22 de marzo. La inscripción marcha a un excelente ritmo y la prueba es que ya se ha superado la barrera de los 500 inscritos, cifra récord, y solo quedan 15 dorsales disponibles. La carrera cuenta con dos distancias: una de 10 kilómetros y otra de 22 kilómetros y tendrá salida y meta en el pueblo de Setienes.
La carrera se presentó este domingo en las instalaciones de Adarsa, principal patrocinador, en presencia del presidente de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA), Juan Manuel Riesgo Vialas, que destacó "la relevancia de la cita en el calendario oficial". No en vano, este año el Trail del Tamburieḷḷo "ha sido designado como sede del Campeonato de Asturias de Trail (22 kilómetros) y del Campeonato de Asturias de Menores (10 kilómetros)".
A la presentación oficial acudieron los ganadores de la quinta edición, tanto en la prueba corta como en la larga: Alejandro Onís y Pilar Rivaya en 10 kilómetros y Vladimir Averyanov y Ana Junquera, que triunfaron en la de 22 kilómetros. La organización agradeció el "apoyo fundamental" de Adarsa y del resto de colaboradores que hacen posible el crecimiento de la prueba año tras año.
