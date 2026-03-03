Varapalo judicial a la oposición de Vegadeo: el juez tumba el recorte de sueldo al Alcalde por irregularidades en el procedimiento

La justicia ha anulado la polémica bajada del sueldo del Alcalde de Vegadeo, César Álvarez "Mourelle", acordada en verano de 2024 por los tres grupos de la oposición (PP, Foro Asturias e Izquierda Unida). El primer edil recurrió la decisión por considerarla "injusta" y ahora el Tribunal de Instancia de Oviedo ha estimado el recurso y declarado nulo el acuerdo plenario que modificó su dedicación exclusiva para limitar sus ingresos a la cifra resultante de multiplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por 1,5. Es decir, se anula la reducción del sueldo, que pasó de 43.470 brutos anuales a 23.800 euros.

El eje principal de la resolución judicial se centra en la forma procedimental que utilizó la oposición para sacar adelante esta drástica rebaja salarial. La medida fue introducida en la sesión plenaria a través de una moción de urgencia presentada por Foro Asturias, después de que el propio alcalde decidiera no incluir en el orden del día la propuesta original, también liderada por el único edil forista, Virgilio López. Sin embargo, el magistrado advierte de forma tajante en su escrito que la mera "no inclusión de un asunto en el orden del día no lo convierte en urgente". Para que un tema pueda debatirse por esta vía, subraya la sentencia, debe señalarse su tenor acuciante o perentorio.

"No se mostró necesidad inaplazable"

En este sentido, el juez desmonta los argumentos esgrimidos en su momento por el concejal de Foro Asturias, que justificó la presentación de urgencia afirmando que "la economía del municipio no estaba siendo explotada debidamente". El tribunal considera que esta explicación no "muestra una justificación clara de tal urgencia al ser genérica y carente de datos que muestren una necesidad inaplazable".

Al no existir una justificación clara de la urgencia, el magistrado concluye que la tramitación del acuerdo incurrió en una irregularidad que determina directamente su nulidad. Señala la sentencia que contra la decisión del Alcalde de no incluir un asunto en el orden del día "cabría accionar a través de otros medios de impugnación, en cuanto pudiera afectar al derecho fundamental de participación en los asuntos públicos que consagra el artículo 23 de la Constitución Española". En este sentido, concluye el juez: "Bajo estos parámetros, no se aprecia el carácter de urgente en la moción litigiosa y, en consecuencia, ha de estimarse el recurso contencioso-administrativo declarando nulo el Acuerdo del Pleno".

Posible recurso

Con este fallo, la Justicia revierte el recorte salarial impuesto a César Álvarez, dejando sin efecto la votación que prosperó hace un año y medio gracias a los seis votos a favor de la oposición frente a los cinco en contra del equipo de gobierno y el alcalde. La resolución judicial establece además que no se imponen las costas del proceso a ninguna de las partes. No obstante, la decisión aún no es firme, puesto que tanto el Ayuntamiento de Vegadeo como el edil codemandado, el popular Armando Pérez, disponen de un plazo de quince días para interponer un recurso de apelación contra la misma.

Cabe precisar que los tres grupos de la oposición consensuaron la reducción salarial por entender que el Alcalde incumplía sus obligaciones. "Observamos que sus ausencias del Ayuntamiento son reiteradas, su horario de atención a los vecinos es desconocido y su implicación con el resto de la Corporación está llena de incumplimientos y faltas de respeto", decía el escrito presentado en julio.