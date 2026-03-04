Avanza la espectacular transformación del palacio de Mon: las obras van a buen ritmo y estarán listas en junio

La obra de rehabilitación del palacio de Mon, Bien de Interés Cultural (BIC) de San Martín de Oscos, avanza según los plazos previstos. La transformación de este inmueble es notable y la empresa Tragsa está cumpliendo los plazos previstos para que la actuación, dotada con 1,4 millones de euros de fondos Next Generation, concluya el próximo junio. A partir de ahí, Mon reabrirá sus puertas al visitante convertido en un espacio dedicado a la gastronomía.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, visitó este martes el enclave en compañía del director de Reto Demográfico, Marcos Niño, y del Alcalde de San Martín, Pedro Álvarez. "Es un éxito ver que, tras la compleja tramitación, la obra avanza a buen ritmo, a pesar de que la climatología no acompañó", precisó Martínez, que aplaudió la profesionalidad de Tragsa por lograr acometer los trabajos pese al duro invierno. "La mayor dificultad fue superar esto e ir avanzando en meses de tanta lluvia y, por eso, hay que agradecer el trabajo del equipo", añadió.

La viceconsejera señala que las obras ya "han pasado el ecuador" y que el palacio está más cerca de convertirse en un enclave temático vinculado a la gastronomía. "Queremos que sea un referente en la recuperación de las tradiciones vinculadas a la gastronomía. Eso se traduce en actividades como demostraciones, charlas o encuentros y en lograr poner al palacio en el calendario de los eventos gastronómicos de Asturias", apuntó la responsable de Turismo.

Cuatro objetivos de actuación

Cabe recordar que el proyecto de obra, tal y como se desveló en enero de 2025, cuenta con cuatro objetivos generales: limpieza y consolidación estructural, eliminación de elementos superpuestos, modernización de las instalaciones y lograr un conocimiento más profundo del inmueble.

En materia de limpieza ya se ven avances. No en vano, estaba previsto desbrozar el entorno y también sanear las fachadas y las cubiertas. En este sentido, la dirección de obra señaló como "crucial" actuar en la torre sureste de la fachada norte, pues se encontraba en mal estado de conservación.

La eliminación de elementos superpuestos conllevará derruir elementos modernos como un baño o una cocina de los años setenta del pasado siglo con idea de recuperar "la tipología original". En tercer lugar, se incorporarán sistemas de electricidad, fontanería, calefacción e iluminación, así como una red de saneamiento que se hará extensiva a toda la aldea de Mon. También se dotará al espacio de una cocina-office y aseos, sin distorsionar la esencia del edificio.

En lo tocante a la investigación histórica del inmueble se usarán técnicas como la dendrocronología para analizar las maderas originales y determinar las distintas etapas de construcción del inmueble. El objetivo del Principado es lograr información relevante como determinar cuál fue la primera torre y la primera fase de expansión del palacio, cuya fase más antigua se sitúa en el siglo XVI.