El Carmen de Tapia en riesgo: la directiva de Sofitapia está en funciones y, de momento, no hay candidaturas a la vista

La Sociedad de Fiestas de Tapia (Sofitapia) podría desaparecer si no surge en las próximas semanas un equipo para ponerse al frente de este colectivo que organiza las fiestas del Carmen y las de San Pedro en la villa tapiega. La fecha clave será el 20 de marzo, cuando se celebrará la asamblea en la que deberá renovarse la directiva, pues el equipo actual, liderado desde 2022 por la tapiega Encarna Pola, está en funciones desde diciembre.

Se trata del segundo intento para renovar Sofitapia, ya que el primero fue el pasado diciembre, sin que se presentase entonces ninguna candidatura. La junta directiva actual está en funciones, pero, aún así, ha realizado "algunas gestiones con el objetivo de garantizar la celebración de las próximas fiestas del Carmen". Por ejemplo, la reserva de las orquestas. No obstante, advierten, que si no surge un nuevo equipo "se utilizarán todos los fondos que existen en la cuenta y no se realizarán actividades para recaudar dinero, a excepción de las necesarias para cubrir gastos". Además, de manera paralela, se plantearía la posible disolución de la entidad.

Gente joven

El nuevo plazo de presentación de candidaturas para liderar el colectivo está abierto hasta dos horas antes de la asamblea, prevista para el 20 de marzo a las ocho de la tarde. De momento, a menos de un mes de la cita, no hay candidatura a la vista.

"Voy a hacer todo lo posible para lograr que no se deshaga la Sociedad, pues sería una barbaridad, algo muy grave", señala Pola, que preside el colectivo desde 2022 pero ya colaboraba con la entidad con anterioridad. Motivos de salud la obligan a echarse a un lado, si bien se muestra dispuesta a colaborar con el nuevo equipo para facilitar la transición. "Es importante que empiece a aparecer gente joven, algo difícil en la villa de Tapia", señala Pola.

Pola deja claro que Sofitapia cuenta con muchos colaboradores que arriman el hombre y hacen posible las celebraciones, pero hace falta gente que se ponga al frente y asuma la gestión más administrativa. "Todo el mundo es consciente de que esto no se puede disolver, pero, de momento, no hay una candidatura. La cosa está complicada", apunta Pola.

Noticias relacionadas

Si finalmente surge un nuevo equipo, deberá ponerse manos a la obra para recaudar fondos de cara a los festejos. La primera cita es en junio, con la celebración de San Pedro, y la más importante en julio, con las fiestas patronales del Carmen.