Navia pide a Costas una intervención urgente de la escollera del paseo marítimo: un tramo presenta riesgo de colapso por la acción del mar

Costas actuará en un tramo del paseo marítimo de Navia, una de las zonas más transitadas de la localidad, que "corre riesgo de colapso" por el mal estado de la escollera. La alcaldesa naviega, Ana Isabel Fernández, trasladó su preocupación al ente estatal en una reciente reunión y le expusieron la existencia de un estudio técnico valorado en 530.000 euros que esperan que el Ministerio apruebe por la vía de emergencia.

La alcaldesa de Navia mantuvo hace unos días un encuentro con el jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, Fernando de la Torre y explica que ambas partes, a raíz de las inspecciones técnicas realizadas recientemente en la zona, coinciden en la gravedad de la situación. "Según se evidencia en el material gráfico aportado, la estructura se encuentra seriamente comprometida, lo que requiere una intervención inmediata por la vía de emergencia", apunta el Gobierno naviego.

El Ayuntamiento de Navia informa que ahora el estudio técnico existente será remitido al Ministerio para su aprobación definitiva por vía de emergencia. "Coincidimos con la Demarcación en que esta infraestructura requiere una actividad inmediata; el riesgo es evidente en las imágenes y nuestra prioridad es que la solución llegue cuanto antes para garantizar la seguridad del paseo", subraya Ana Isabel Fernández.

Las grietas en la superficie del paseo. / Ayuntamiento de Navia

El paseo marítimo de Navia, paralelo a la ría naviega, conecta el pueblo con la zona de la playa y el pinar de Vega de Arenas y es una zona muy transitada por naviegos y visitantes. Además, el paseo concluye en el famoso espigón, cuya reparación también está pendiente. El Ayuntamiento de Navia y también los vecinos llevan años reclamando una actuación que no termina de llegar. El año pasado el Principado anunció su intención de transferir este recurso, que protege la playa de Navia, a la Demarcación de Costas.