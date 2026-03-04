Los vecinos de Trevías tomarán el centro de la localidad para exigir un cambio en la depuradora: esta es la hora y el itinerario de la manifestación

Desde el supermercado Día, en plena carretera nacional 634, hasta el entorno del colegio. Es el itinerario que seguirá la manifestación convocada en Trevías (Valdés) para mostrar la oposición del pueblo a la ubicación elegida para construir la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Consideran que está demasiado cerca de las viviendas y exigen un cambio de emplazamiento y lo dirán en una concentración que comenzará a las 13.00 horas y que se espera multitudinaria, pues sostienen que el rechazo es total entre los trevienses.

"Hoy es Trevías, pero mañana puede ser cualquier otro pueblo del concejo", señalan desde la Parroquia Rural de Trevías, que promueve la concentración. Hacen un llamamiento a la participación en esta marcha "pacífica y cívica" bajo el lema "Trevías merece respeto. Depuradora sí, en el centro del pueblo no".

Falta de participación pública

El colectivo deja claro que no se opone al proyecto de saneamiento, pero sí a la ubicación elegida para la EDAR, por estar dicen "en el centro del núcleo urbano, junto a viviendas, el centro de salud y el colegio, sin que se haya producido un proceso de participación ciudadana acorde con la relevancia social y ambiental del proyecto". Los convocantes exponen que "decisiones de esta magnitud deben contar con información completa, transparencia y diálogo previo con la población afectada".

Desde el Ayuntamiento de Valdés señalan que el proyecto, que acaba de salir a licitación por 2,9 millones de euros, es muy necesario en la localidad, pues Trevías vierte aguas sin depurar al río Esva. Considera el Gobierno local que si se frena ahora la obra supondrá perder una oportunidad y advierte que no hay otra ubicación posible.

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, alega que durante la exposición pública del proyecto no se registraron alegaciones. Además, señala que la actual depuradora, que se ha quedado obsoleta, sí está en el centro del pueblo y que el nuevo proyecto plantea alejar la nueva instalación a una zona periférica de la localidad.

Toda esta polémica ha afectado al equipo de gobierno y ha motivado la dimisión de la concejala Sandra Gil, que además ocupa el puesto de presidenta de la Parroquia Rural y lidera la oposición al proyecto.