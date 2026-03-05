La borrasca “Regina” llega a Asturias: la previsión de fuertes lluvias obliga a cortar el corredor del Narcea a la altura de Calabazos

La Consejería de Movilidad anuncia que a partir de las 17.00 horas de este jueves, la circulación del tráfico se cortará de forma total en el corredor del Narcea (carretera AS-15) en el kilómetro 21, en la zona conocida como Calabazos (en el límite entre los concejos de Tineo y Salas). Un punto en el que se está trabajando para sanear y estabilizar el talud que sufrió un desprendimiento el pasado domingo 22 de febrero y que durante unas horas cortó de forma total el tráfico.

Este lunes debido a los trabajos que se estaban desarrollando para asegurar el talud, también se procedió a cerrar al tránsito la zona en horario laboral hasta el miércoles, pudiendo circular por un carril regulado por semáforos a partir de las 19.00 horas.

No obstante, el anuncio de fuertes lluvias vinculadas a la borrasca "Regina" ha obligado a la Consejería de Movilidad a tomar la decisión de volver a cerrar el paso por la zona afectada por el argayo a partir de las cinco de la tarde.

Trabajos en la zona del argayo. / Consejería Movilidad

Explican que la "gran cantidad de material inestable y disgregado que existe en la ladera y la intensa lluvia que se prevé que se registre constituyen un factor de riesgo para que se produzca un nuevo deslizamiento de material sobre la calzada".

La previsión que tienen es que se pueda restablecer el tráfico nuevamente regulado por semáforos a lo largo del viernes. Mientras tanto el trayecto alternativo para llegar a los concejos de Tineo, Cangas del Narcea y el resto del Suroccidente se establece por el concejo de Salas, por la nacional N-634 y el tramo de autovía A-63.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, detalla además que los trabajos de saneo y estabilización de la ladera se está llevando a cabo "con un equipo humano que cuenta con dos robots picadores, una retroexcavadora y camión grúa para retirar y trasladar los abundantes restos de roca inestables en el talud" y recomienda que, durante el desarrollo de los trabajos, los conductores opten por desplazarse por el trayecto alternativo por Salas.