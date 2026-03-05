La comarca Parque Histórico del Navia cambiará de nombre y estas son las dos alternativas propuestas

La comarca del Parque Histórico del Navia, que desde 2005 agrupa a nueve municipios del Occidente, cambiará de nombre. La Fundación ha planteado al sector turístico dos alternativas: "Valles del Navia-Porcía" y "Tierras del Navia-Porcía". El elegido se acordará en la próxima asamblea de la Fundación, prevista para el 30 de marzo.

Cuenta el presidente de la Fundación y director de Reto Demográfico, Marcos Niño, que el nombre actual nunca terminó de cuajar. "Había una queja del territorio, sobre todo del sector turístico. El nombre nunca cuajó, primero porque hace alusión a un parque y el turista entendía que era algo así como un parque temático, algo que no existe. El caso es que a nadie le gusta y por eso se plantea el cambio", precisa Niño, que deja claro que el nombre de la Fundación se mantendrá por la complejidad legal de modificarlo.

Un momento del encuentro. / R. T. C.

Estrategia de futuro

La propuesta de cambio se planteó este martes en un encuentro de trabajo celebrado con empresarios turísticos, asociaciones del sector y representantes institucionales del territorio y en el que se debatieron "cuestiones estratégicas para el futuro del turismo en la comarca". Entre ellas estuvo la denominación turística. Se expusieron las dos alternativas y se defendió que el objetivo es "proyectar una imagen más clara e identificativa de la comarca y reforzar su posicionamiento turístico".

Cuenta Niño que se realizó una votación a mano alzada para ver las preferencias del sector sobre las dos nuevas denominaciones. Sin embargo, prefiere no desvelar la opción más votada hasta que lo apruebe la asamblea de la entidad.

Canal de comunicación

Otro de los asuntos abordados fue la creación "de un canal de comunicación directo a través de WhatsApp, que permitirá mejorar la difusión de información de interés para empresas y asociaciones, facilitando una comunicación más ágil sobre iniciativas, actividades y noticias relacionadas con el turismo en la comarca". Durante la sesión también se dieron a conocer las actuaciones que se están desarrollando en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), así como las oportunidades de formación online dirigidas al sector turístico.

La Fundación destaca "la voluntad de consolidar un modelo de trabajo basado en la cooperación y la participación del sector, con el objetivo de que las iniciativas que se impulsen contribuyan a dar mayor visibilidad a los recursos del territorio y a fortalecer el desarrollo turístico de la comarca". La entidad está en un proceso de renovación, pues recientemente se cambió la gerencia.

El Parque Histórico del Navia está formado por los concejos de Tapia, El Franco, Coaña, Navia, Villayón, Boal, Pesoz, Illano y Grandas de Salime y cuenta con tres puertas de entrada o equipamientos museísticos que se sitúan en Tapia, Puerto de Vega y Grandas de Salime.