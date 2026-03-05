Mercedes Ruisánchez, escritora, presenta su primer libro en Cadavedo: "Por fin tengo tiempo y espacio para revisar, corregir y profundizar en mi obra"

Mercedes Ruisánchez, nacida en 1963 en Oviñana, vivió uno de los días más emotivos de su vida al recibir el premio literario de poesía Fernán Coronas, de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo. "Cuando me llamaron para decirme que había sido premiada, la emoción fue enorme", recuerda con una sonrisa que aún refleja aquella alegría inicial.

La fiesta de la Regalina, el pasado agosto, vestida con el traje tradicional, fue más que un acto oficial para ella: fue un homenaje a sus raíces, al paisaje de la costa de Entrecabos y a su gente. "Me sentí arropada, aunque no soy de Cadavedo. El lugar tiene algo especial para quienes somos del occidente", asegura.

Escritura personal, reflexión y dedicación

Este fin de semana, Mercedes Ruisánchez volverá a Cadavedo a presentar este primer libro, el poemario "Camín de Casa", en la Casa Natal del Padre Galo. Es un trabajo que representa años de escritura personal, reflexión y dedicación. "Siempre escribí, pero nunca como algo que pudiera tomar en serio hasta que me jubilé. Solo ahora tuve tiempo para dedicarme plenamente a una obra bien trabajada. Este libro es mi primer hijo literario, y tiene un valor inmenso para mí", confiesa.

Para esta vecina de Oviñana escribir no es solo crear historias: "Es un acto de identidad y compromiso cultural". "Es una expresión personal y también una deuda con mi cultura. Quiero poner mi grano de arena para que el asturiano se conserve y siga vivo", explica.

Aunque su formación académica y toda su trayectoria profesional han sido en castellano, considera que escribir en asturiano le permite expresarse de manera auténtica y cercana a sus raíces. "No escribo en castellano para esta obra; es diferente. El asturiano tiene detractores y enfrenta agresividad en la sociedad, pero es fundamental mantenerlo vivo y trabajarlo", añade.

Paisajes y memoria cultural

Mercedes Ruisánchez vive entre Oviñana, Avilés y Figares, en Salas, y ese contacto con distintos pueblos y tradiciones asturianas se refleja en su obra, rica en paisajes, sensaciones y memoria cultural.

El reconocimiento recibido no solo ha premiado su esfuerzo, sino que la impulsa a seguir escribiendo. El año pasado, presentó un proyecto de novela a concursos y residencias, logrando la primera beca de residencia Rosario Acuña en Asturias, que se desarrolló en Gijón del 22 de noviembre al 22 de diciembre. "Fue un mes entero para dedicarme a la escritura, algo que antes no podía hacer. Por fin tengo tiempo y espacio para revisar, corregir y profundizar en mi obra", dice con entusiasmo.

Amor por lo asturiano

Con su primer libro, su amor por la lengua asturiana y su profundo vínculo con la naturaleza del occidente asturiano, Mercedes Ruisánchez se consolida como una voz literaria emergente que combina "emoción, identidad cultural y compromiso" con un patrimonio lingüístico único. Ella es una fiel defensora de la llingua y así lo transmite. "Es nuestro patrimonio y yo me siendo en deuda", apunta.

Mañana, sábado, la jornada en Cadavedo promete. El poemario "Camín de Casa" ganó la XXXI edición del Premio de Poesía en Lengua Asturiana Fernán Coronas Padre Galo y para su debút será presentado por Ignaciu Galán.

"Sensibilidá" hacia la naturaleza

El jurado de la trigésimo primera edición del premio valdesano destacó del poemario "l’autenticidá tanto llingüística como hestórica, la emoción cola que se refier a una biografía que podía ser la de munches muyeres de finales del sieglu XX, plena de vivencies crudes y doloroses por mor de la represión; pola sensibilidá que hacia la naturaleza y hacia los seres más vulnerables".