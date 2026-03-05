El trabajo del grupo de desarrollo rural Ceder Navia-Porcía desde 2002: 788 proyectos y más de 109 millones de inversión

Desde su creación en 2002, el grupo de desarrollo rural Ceder Navia-Porcía ha impulsado 788 proyectos en los concejos de su jurisdicción. Estas iniciativas han movilizado más de 109 millones de euros de inversión, con cerca de 50 millones en ayudas públicas, un balance que el gobierno regional considera "clave" para dinamizar la economía local y generar oportunidades en el medio rural.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, visitó este jueves varios proyectos financiados con fondos europeos en la comarca para hacer balance de estas políticas. "Estamos visitando distintas iniciativas, pero también haciendo un balance de lo que han significado las políticas de desarrollo rural y sus recursos para Asturias y para todo el entorno rural asturiano", explicó.

Un momento del recorrido por la quesería coañesa. / Ana M. Serrano

A su juicio, el resultado es claramente positivo. "En esta comarca se han destinado 50 millones en ayudas, que han permitido desarrollar 788 proyectos y generar una inversión que supera los 109 millones de euros", destacó.

Nuevos fondos hasta 2027

Ese impulso continuará en los próximos años. La Consejería movilizará 9.310.159 euros hasta 2027 para apoyar nuevas iniciativas en la comarca Navia-Porcía. Los recursos proceden del Programa LEADER y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa).

En concreto, 8,3 millones corresponden al programa Leader y 912.031 euros al Fempa, destinados a fomentar proyectos empresariales, turísticos y vinculados al sector pesquero. "Estamos en un nuevo programa en el que destinamos 9,3 millones de euros para esta comarca, entre los fondos Leader y los de la política pesquera común", señaló Marcos. Durante la jornada, el consejero estuvo acompañado por la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, por el director general de Pesca Marítima, Francisco González y por varios alcaldes de la comarca.

La comitiva durante la visita. / Ana M. Serrano

La delegación visitó cinco iniciativas desarrolladas en Coaña, Navia y Villayón gracias al apoyo de los fondos europeos: una quesería artesanal en Abredo, las instalaciones de la rula y unos apartamentos turísticos en Puerto de Vega, un proyecto de agroturismo en Oneta y un hotel-restaurante en Villayón.

Debate europeo sobre los fondos rurales

El consejero se refirió en la visita al debate abierto en torno al próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea y a la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que plantea recortes en el presupuesto destinado al medio rural.

Marcos calificó esa propuesta de "escasa y rácana" y defendió que Europa debe reforzar su apoyo al campo. "Si realmente se defiende el medio rural hay que dotarlo de recursos suficientes para garantizar algo que Europa viene defendiendo, como es la soberanía alimentaria, los alimentos de calidad y las producciones de calidad", afirmó. A su juicio, el objetivo debe ser que "las zonas rurales sigan siendo una oportunidad para vivir y para trabajar"

Posibles efectos de la política comercial de EE UU

Durante su visita también se refirió a las posibles consecuencias de la política comercial anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su impacto en sectores como el agroalimentario.

El consejero recordó que España forma parte de la Unión Europea y que las decisiones comerciales deben abordarse en ese marco. "España no es un verso suelto. Todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales se define en coordinación con la Comisión Europea", explicó. En cualquier caso, señaló que el gobierno de España ha asegurado que existen mecanismos para responder si algún sector resulta perjudicado. "España está en condiciones de aguantar cualquier presión que pueda venir y tiene recursos para ayudar a los sectores que puedan verse afectados", apuntó.

Respecto a las posibles repercusiones en empresas concretas, como una quesería asturiana, el consejero pidió prudencia. “Algo anunciado hace apenas unos días difícilmente va a afectar de forma inmediata. Además, la política arancelaria también ha sido cuestionada en los propios tribunales de Estados Unidos", indicó.

A su juicio, la política comercial internacional debe basarse en el consenso y el diálogo. "Cualquier decisión debe ser sensata y consensuada, y nunca puede ir en detrimento de ningún sector económico", concluyó.