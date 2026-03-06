El alcalde de Valdés muestra su preocupación por los vertidos y destaca la importancia de la futura depuradora de Trevías

La preocupación por los vertidos al río en Trevías está detrás de la nueva y polémica actuación que el gobierno regional proyecta en la localidad. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez Suárez, alerta de la situación actual del saneamiento y defiende la necesidad urgente de modernizar las infraestructuras para evitar que parte de las aguas residuales llegue al cauce del río Esva sin tratamiento.

"Actualmente se realiza una depuración deficiente en el entorno urbano de la iglesia y la zona de la carretera vierte directamente al río sin pasar por depuradora", explica el regidor.

Para corregir esta situación, el Principado impulsará una actuación de gran envergadura cuyo objetivo principal es acabar con la obsolescencia del sistema hidráulico de la localidad y garantizar que el agua que se devuelve al cauce público cumpla estrictamente con los parámetros ambientales exigidos.

El proyecto prevé la construcción de una nueva red de saneamiento de unos 3.500 metros de longitud y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) dimensionada para atender las necesidades de Trevías y de su entorno rural. El escollo: la ubicación, con la que discrepan los vecinos.

Tratamiento de "máxima calidad"

Según explicó el alcalde, la nueva infraestructura permitirá mejorar de forma notable la calidad del tratamiento de las aguas. "El nuevo sistema garantiza la protección fluvial mediante un tratamiento de máxima calidad", señala.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su integración en el paisaje, según el gobierno. La mayor parte de los equipos de la depuradora se instalarán por debajo del nivel del suelo, lo que reducirá el impacto visual de la infraestructura. "Visualmente, la planta quedará integrada en el terreno y solo se verá un pequeño edificio con una estética acorde al entorno", indica Pérez Suárez. En el otro lado están los vecinos que tienen casas cerca de la futura estación.

Entre tanto, se ha convocado una manifestación este sábado a las 13.00 horas y la concejala de Personal, Sandra Gil, dimitió de su cargo para representar "con autonomía" los intereses de la parroquia rural de Trevías, de la que es presidenta. La nueva estación depuradora, que entrará en funcionamiento en 2027 si se cumple el plazo previsto, incorporará tecnología moderna y supone una inversión de 2,9 millones de euros.