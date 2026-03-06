Cadavedo congrega este domingo a 500 personas: adivina el motivo
La localidad valdesana se prepara para una nueva edición del Trail La Regalina, una cita para este domingo que combina "deporte, naturaleza y promoción del territorio", según la Asociación de Empresas de Cadavedo
Cadavedo se prepara para una nueva edición del Trail La Regalina, una cita que combina "deporte, naturaleza y promoción del territorio", según el portavoz de la Asociación de Empresas de Cadavedo (ADECA), Alberto Rodríguez, y que este año celebra ya su quinta edición.
La prueba se disputará el domingo 8 de marzo y reunirá a cerca de 500 participantes entre corredores y caminantes, consolidándose como una de las actividades deportivas "más destacadas" del calendario local.
La iniciativa nace con un objetivo claro: "dar a conocer el entorno a través del deporte", explica Rodríguez. Desde la organización consideran que recorrer el paisaje "corriendo o caminando es una forma de que visitantes y vecinos descubran el territorio, especialmente en una zona marcada por el paso del Camino de Santiago".
"Nos parecía que era una forma de que la gente lo conociera, de impulsar la economía en cada paso del Camino, de hacer turismo, cultura y otras actividades caminando", explica el portavoz.
La programación comenzará el sábado 7 de marzo con la recogida de dorsales, que tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.30 horas en el restaurante del Hotel Astur Regal, en Cadavedo.
Charla técnica e inicio de la prueba
La jornada principal será el domingo 8 de marzo. Las salidas estarán precedidas por una charla técnica a las 9.25 horas en la línea de salida situada en la ermita de La Regalina. A las 9.30 horas comenzará la prueba reina, el trail de 21 kilómetros. Quince minutos después, a las 9.45 horas, tomarán la salida los andarines. A las 10.30 horas arrancará el trail corto de 10 kilómetros y, cinco minutos más tarde, a las 10.35 horas, lo hará la marcha nórdica.
La cita ofrece cuatro modalidades distintas para adaptarse a diferentes niveles y perfiles de participantes: el trail largo de 21 kilómetros, una prueba exigente para los corredores más experimentados; el trail corto de 10 kilómetros, con menor desnivel; una ruta de 12 kilómetros de marcha nórdica; y un recorrido de 10 kilómetros para andarines, pensado para quienes prefieren disfrutar del paisaje sin carácter competitivo.
Antes de las salidas, entre las 8.30 y las 10.25 horas, los participantes también podrán recoger sus dorsales en el restaurante del Hotel Astur Regal.
Estrategia para dar vida al pueblo
El Trail La Regalina forma parte de una estrategia más amplia para impulsar actividades deportivas a lo largo de todo el año en el concejo, advierte Alberto Rodríguez. Entre las próximas citas destaca el tercer triatlón previsto para el 4 de octubre, así como otras propuestas que combinan deporte y naturaleza. En mayo, por ejemplo, está prevista una ruta de intercambio con el grupo Chiruca de Cudillero.
Todo ello está organizada por la Asociación de Empresas de Cadavedo (ADECA), con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés y el apoyo de diferentes entidades y patrocinadores.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas