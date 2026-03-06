Cadavedo congrega este domingo a 500 personas: adivina el motivo

Cadavedo se prepara para una nueva edición del Trail La Regalina, una cita que combina "deporte, naturaleza y promoción del territorio", según el portavoz de la Asociación de Empresas de Cadavedo (ADECA), Alberto Rodríguez, y que este año celebra ya su quinta edición.

La prueba se disputará el domingo 8 de marzo y reunirá a cerca de 500 participantes entre corredores y caminantes, consolidándose como una de las actividades deportivas "más destacadas" del calendario local.

Foto de uno de los grupos que participaron en una carrera. / Trail La Regalina

La iniciativa nace con un objetivo claro: "dar a conocer el entorno a través del deporte", explica Rodríguez. Desde la organización consideran que recorrer el paisaje "corriendo o caminando es una forma de que visitantes y vecinos descubran el territorio, especialmente en una zona marcada por el paso del Camino de Santiago".

"Nos parecía que era una forma de que la gente lo conociera, de impulsar la economía en cada paso del Camino, de hacer turismo, cultura y otras actividades caminando", explica el portavoz.

La programación comenzará el sábado 7 de marzo con la recogida de dorsales, que tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.30 horas en el restaurante del Hotel Astur Regal, en Cadavedo.

Charla técnica e inicio de la prueba

La jornada principal será el domingo 8 de marzo. Las salidas estarán precedidas por una charla técnica a las 9.25 horas en la línea de salida situada en la ermita de La Regalina. A las 9.30 horas comenzará la prueba reina, el trail de 21 kilómetros. Quince minutos después, a las 9.45 horas, tomarán la salida los andarines. A las 10.30 horas arrancará el trail corto de 10 kilómetros y, cinco minutos más tarde, a las 10.35 horas, lo hará la marcha nórdica.

La cita ofrece cuatro modalidades distintas para adaptarse a diferentes niveles y perfiles de participantes: el trail largo de 21 kilómetros, una prueba exigente para los corredores más experimentados; el trail corto de 10 kilómetros, con menor desnivel; una ruta de 12 kilómetros de marcha nórdica; y un recorrido de 10 kilómetros para andarines, pensado para quienes prefieren disfrutar del paisaje sin carácter competitivo.

Antes de las salidas, entre las 8.30 y las 10.25 horas, los participantes también podrán recoger sus dorsales en el restaurante del Hotel Astur Regal.

Estrategia para dar vida al pueblo

El Trail La Regalina forma parte de una estrategia más amplia para impulsar actividades deportivas a lo largo de todo el año en el concejo, advierte Alberto Rodríguez. Entre las próximas citas destaca el tercer triatlón previsto para el 4 de octubre, así como otras propuestas que combinan deporte y naturaleza. En mayo, por ejemplo, está prevista una ruta de intercambio con el grupo Chiruca de Cudillero.

Todo ello está organizada por la Asociación de Empresas de Cadavedo (ADECA), con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés y el apoyo de diferentes entidades y patrocinadores.