La faba asturiana asegura su futuro en tiempos difíciles: lucha contra el fraude, más buena publicidad, investigación y unidad

El Consejo Regulador de la Faba Asturiana IGP celebró este viernes en Luarca una gala marcada por la ilusión, la unión del sector y la mirada puesta en el futuro, tras conocerse unos datos de campaña, mejores que los del año pasado pese a que distan de los óptimos de 2022 (301,36 toneladas de las cuales, 224,97 amparables): 180 toneladas de las cuales 139 fueron amparables.

el acto se entregaron once premios para reconocer el trabajo de productores y profesionales vinculados a esta legumbre emblemática de Asturias, en una cita en la que también hubo un momento especialmente emotivo: un reconocimiento muy especial para Paula, extrabajadora del organismo.

Un momento de la jornada, celebrada en un restaurante de Luarca. / Ana M. Serrano

El presidente de la gestora del Consejo, Cuco Nieto, defendió que la faba tiene futuro porque es un producto que emociona, reúne a las familias, posee un gran poder alimentario y cuenta con una tradición que merece ser contada. Durante su intervención, Cuco Nieto ubrayó la necesidad de reforzar el relato (y la publicidad y promoción) alrededor del producto y de su importancia cultural y gastronómica.

"Queremos lanzar una nueva idea de comunicación sobre el poder de la faba asturiana", explicó. A su juicio, se trata de un alimento con una capacidad especial para reunir a los asturianos allá donde estén, alrededor de platos de fabas, fabadas u otras elaboraciones. "Es un superalimento muy equilibrado desde el punto de vista nutricional, con proteínas vegetales, grasas vegetales e hidratos de carbono", señaló.

Combina "con todo"

Además, destacó su enorme versatilidad culinaria: "Combina con carne, pescado, marisco, vegetales o setas; se puede comer frío o caliente, en cuchara o en ensalada". Para el presidente de la gestora, todos estos valores convierten a la faba en un producto "magnífico" que los asturianos llevan "en el corazón" y que, allí donde aparece, celebra la asturianía. Y de ahí pasó a la unidad, algo que pretende escenificar la gala, a la que acudieron más de un centenar de personas.

El responsable del Consejo recordó también que una de las misiones principales de la entidad es defender el trabajo de productores y comercializadores. En ese sentido, insistió en que la faba asturiana con indicación geográfica protegida tiene "un plus de valor" que debe protegerse frente a otras alubias que intentan presentarse como si fueran del sello de calidad. "Tenemos que ser implacables y defender los intereses de quienes trabajan cada día en el campo, en las tiendas y en las empresas vinculadas al sector", afirmó.

Más investigación

La evolución de la campaña también fue analizada por representantes institucionales. Desde el área de Medio Rural del Gobierno del Principado de Asturias se destacó que los datos actuales muestran una mejora respecto al ejercicio anterior: se registraron 180 toneladas de producción y 139 amparables, frente a las 214 toneladas recogidas y 93 amparables del año previo. Aunque las cifras aún dejan margen de mejora, el camino marcado por el Consejo y los productores continúa con el respaldo de la administración autonómica.

En este sentido, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, recordó que el sector recibió más de medio millón de euros en ayudas por los efectos de la climatología, además de una nueva línea de apoyo incluida en la PAC 2025, con hasta 635 euros por hectárea para cultivos de faba asturiana y verdina, que beneficiará a unos 50 productores. También se avanzó que el plan turístico y gastronómico "Saborea el Paraíso" servirá para impulsar campañas de promoción fuera de Asturias. Marcos aprovechó el mlomento para aclarar que la investigación del Serida en este campo no cesa y que incluso el sector tiene el apoyo de la Consejería de Ciencia.

Reconocimiento a "todo un año de trabajo"

Entre los galardonados de la jornada destacó Abel Fernández, reconocido como mayor productor de faba asturiana, con una cosecha de 8.409 kilos. Para él, el galardón supone sobre todo "un reconocimiento al trabajo de todo el año". El productor, asentado en Arbón, explicó que la última campaña fue mejor que la anterior, aunque todavía irregular, principalmente por la sequía.

En primer plano, los premios que se entregaron. / Ana M. Serrano

"No hubo grandes enfermedades como el año anterior y dimos menos tratamientos, pero la falta de agua afectó a la producción total", apuntó. Aun así, en muchas parcelas se logró un buen porcentaje de grano aprovechable. Con más de 24 años dedicados al cultivo y una tradición familiar que supera las tres décadas, Abel conoce bien las dificultades del campo y advierte de que el principal reto sigue siendo la climatología, cada vez más imprevisible.

La verdina, sin problemas para venderse

También hubo tiempo para reconocer al productor de mayor volumen de verdina, Sergio Suárez, de Ganadería Palacios y expresidente del Consejo Regulador. Suárez recordó que su explotación apostó por esta legumbre incluso antes de que existiera la marca de garantía. Según explicó, la demanda de verdina no ha dejado de crecer.

"Es un cultivo con el que nunca tuvimos problemas a la hora de venderlo", señaló. Aunque al principio la apuesta de los agricultores fue tímida, ahora muchos productores profesionales de fabas también cultivan verdina y confían en que el siguiente paso sea lograr su reconocimiento como IGP.

La gala concluyó con un mensaje de confianza en el futuro del sector. Productores, envasadores, empresas comercializadoras y Consejo coincidieron en que, pese a las dificultades, la faba asturiana sigue siendo "uno de los grandes símbolos gastronómicos de la región", un alimento que une tradición, identidad y calidad. Y, como recordó Cuco Nieto durante su discurso, también una historia que "merece seguir contándose dentro y fuera de Asturias".