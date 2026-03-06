La grata sorpresa que recibe Navia, cumple con una demanda histórica y afecta al polideportivo local

Navia empieza a mover ficha para resolver uno de los problemas que más preocupaban al deporte local en los últimos años: el deterioro de la cubierta del polideportivo municipal.

El Ayuntamiento adjudicó en enero la redacción del proyecto técnico para sustituir completamente el techo de la instalación, una actuación considerada "prioritaria para garantizar la actividad deportiva en uno de los complejos más utilizados del concejo".

El contrato para elaborar el proyecto ha sido adjudicado a la empresa Equattro Arquitectura Más Ingeniería SL, con un presupuesto de 3.388 euros (IVA incluido), informa la alcaldesa, Ana Isabel Fernández.

Este documento técnico será el primer paso para acometer una obra de mayor envergadura que permita renovar por completo la cubierta del recinto.

La actuación responde a un problema arrastrado desde hace años. El estado actual del techo del polideportivo ha generado numerosas dificultades, con filtraciones y desperfectos que, según fuentes municipales, "ya no admiten reparaciones parciales".

Durante mucho tiempo se optó por soluciones puntuales para tratar de frenar el deterioro, "pero esos arreglos no han sido eficaces, por lo que ahora se apuesta por una intervención definitiva", sostiene la regidora.

Malestar compartido

Las deficiencias del techo llegaron incluso a afectar a la actividad deportiva. El club de baloncesto local trasladó en varias ocasiones su malestar por la situación de la cubierta, que en algunos momentos impidió la celebración de partidos de liga en condiciones adecuadas. Las quejas reflejaban una preocupación compartida por muchos usuarios del polideportivo, una instalación clave para el deporte base del concejo.

El polideportivo de Navia es uno de los centros neurálgicos de la actividad deportiva del municipio. En él entrenan y compiten numerosos clubes y escuelas deportivas, en un concejo con una marcada tradición en este ámbito.

No en vano, Navia ostenta desde el reconocimiento de Villa Europea del Deporte, una distinción que subraya el peso del deporte en la vida social y cultural de la localidad, muy implicada sobre todo el deporte base.

Demanda histórica

Con este paso administrativo, el Ayuntamiento inicia el camino para dar respuesta a una demanda histórica del tejido deportivo local: contar con un polideportivo en condiciones óptimas y a la altura de la intensa actividad que acoge cada semana.

Si el calendario administrativo avanza según lo previsto, Navia podría empezar a vislumbrar el final de un problema que durante años obligó a convivir con goteras, reparaciones provisionales y demasiadas incertidumbres, según los clubes, cada vez que llegaba la lluvia.