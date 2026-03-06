Reabierto al tráfico el corredor del Narcea a la altura del argayo de Calabazos tras el cierre por las intensas lluvias
Los trabajos de saneo y estabilización de la ladera continuarán durante todo el fin de semana
A las 10.00 horas de este viernes se reabría al tráfico el corredor del Narcea (carretera AS-15) a la altura de Calabazos (en el límite de los concejos de Salas y Tineo), donde se está trabajando para estabilizar el talud desprendido el pasado 22 de febrero. La Consejería de Movilidad decidió cortar al tráfico ese punto a las cinco de la tarde del jueves ante el riesgo de que las fuertes lluvias anunciadas con la llegada de la borrasca “Regina” pudieran provocar nuevos desprendimientos a la calzada.
Los técnicos evaluaron la situación esta mañana, tras el episodio de lluvias registrado durante la tarde noche del jueves, y al comprobar que era seguro se reabrió la zona a la circulación a través de un carril regulado por semáforos. Una situación que se mantiene desde la caída del argayo, para facilitar los trabajos en la ladera, que continúan.
Además, la Consejería de Movilidad anuncia que las labores que se están desarrollando de saneo y estabilización del talud se prolongarán durante todo el fin de semana con un robot que se encargará de retirar “los materiales disgregados o inestables”.
Los trabajos que se están realizando en el lugar del desprendimiento ya obligaron a cerrar al tráfico el carril habilitado durante el lunes, martes y miércoles de esta semana en horario laboral.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia