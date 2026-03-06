Reabierto al tráfico el corredor del Narcea a la altura del argayo de Calabazos tras el cierre por las intensas lluvias

A las 10.00 horas de este viernes se reabría al tráfico el corredor del Narcea (carretera AS-15) a la altura de Calabazos (en el límite de los concejos de Salas y Tineo), donde se está trabajando para estabilizar el talud desprendido el pasado 22 de febrero. La Consejería de Movilidad decidió cortar al tráfico ese punto a las cinco de la tarde del jueves ante el riesgo de que las fuertes lluvias anunciadas con la llegada de la borrasca “Regina” pudieran provocar nuevos desprendimientos a la calzada.

Los técnicos evaluaron la situación esta mañana, tras el episodio de lluvias registrado durante la tarde noche del jueves, y al comprobar que era seguro se reabrió la zona a la circulación a través de un carril regulado por semáforos. Una situación que se mantiene desde la caída del argayo, para facilitar los trabajos en la ladera, que continúan.

Además, la Consejería de Movilidad anuncia que las labores que se están desarrollando de saneo y estabilización del talud se prolongarán durante todo el fin de semana con un robot que se encargará de retirar “los materiales disgregados o inestables”.

Los trabajos que se están realizando en el lugar del desprendimiento ya obligaron a cerrar al tráfico el carril habilitado durante el lunes, martes y miércoles de esta semana en horario laboral.