La rehabilitación de la Casa González Mayo de Tineo sale a licitación por 688.000 euros

El Ayuntamiento de Tineo saca a licitación la rehabilitación del edificio municipal conocido como Casa González Mayo, ubicado en la calle homónima y en el que se ubica el Hogar del Pensionista, el Centro de Educación de Adultos del Suroccidente y espacios dedicados a la Asociación de Amas de Casa y la banda de música "La Armonía".

El contrato se saca a licitación por 688.000 euros para abordar la reforma del edificio. Uno de los principales cambios será la colocación de un ascensor para comunicar sus cuatro plantas y hacer el edificio accesible. La obra también supondrá una mejora de su eficiencia energética. Para ello, se renovarán todas las ventanas, que tendrán que ser de madera, ya que se trata de un edificio histórico, además instalará una nueva caldera y se mejorará la iluminación. En el exterior, se actuará en la fachada renovando la pintura.

El proyecto está subvencionado en su totalidad por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionados por el Instituto de Transición Justa, que otorgaron a Tineo 829.000 euros de subvención, destinados a abordar la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, que deben estar finalizadas para el 30 de junio, para poder justificar la subvención.

"Es una obra muy necesaria, se trata de un edificio muy vivo que se encuentra en el centro de Tineo", destaca la alcaldesa Montse Fernández de un edificio que fue construido en 1913, siendo una de las pocas construcciones indianas que se pueden encontrar en la villa. Su promotor fue Higinio González Mayo, quien había sido emigrante en América y que también fue impulsor de la construcción de la central térmica del Narcea, en Soto de a Barca, siendo el consejero de Hidroeléctrica de Moncabril.