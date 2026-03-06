"Viena", "Cometa", "Lulú" y "Kenia" fomentan la empatía y el respeto entre los escolares de Tineo

Los más pequeños del colegio El Pascón de Tineo recibieron este jueves una visita muy especial, la de las labradoras "Viena" y "Cometa" y las caniches "Lulú" y "Kenia", de la Asociación Tea Terapias con Labradores, que preside Amelia Suárez Rico. Los escolares de tres y cuatro años tuvieron la oportunidad de interactuar y jugar con las perras con las que compartieron una hora de clase. El encuentro se produjo en el marco de la Feria del Perro de Tineo que se celebra este fin de semana.

"Planteamos una actividad divertida de dinamización y sensibilización para fomentar la participación de los escolares, pero también queremos que tengan un significado y, en este caso, trabajamos la empatía", detalla Amelia Suárez. La actividad consistió en que los niños construyeron torres con cubiletes y luego ayudaron a las perras a completar un objetivo a cambio recibir una recompensa.

También trabajaron con los escolares en cómo afrontar los errores. "Les mostramos que los perros también se equivocan y no pasa nada, sino que se esfuerzan para aprender y hacer las cosas bien", detalla la terapeuta.

Escolares de tres años del colegio El Pascón en la actividad con los perros. / D. Álvarez

Además, al llevar perros de distintas razas a la actividad, se aprovechó para hablar a los niños de las diferencias y las cualidades que puede tener cada uno. "Todos somos diferentes, pero todos somos valiosos", es el mensaje que busca transmitir Amelia Suárez con sus perros, compartiendo así unos importantes valores con los escolares para intentar prevenir situaciones de bullying y enseñar a mirar con respeto a todos los compañeros sin importar las diferencias.

Además, Amelia Suárez pone énfasis en que solo con acariciarlo, el perro consigue transmitir emociones que ayudan "a reducir el estrés, aporta calma, motivación positiva y activa a los niños a participar en la actividad".

Por supuesto, llevar los perros al colegio busca también sensibilizar a los escolares en el amor hacia los animales y el respeto a su bienestar. Precisamente, en la actividad también participó la presidenta de la protectora "Huellas Unidas de Tineo", Mercedes Santiago, que acudió con su caniche "Kenia".

Actividades de la Feria del Perro

Esta visita se enmarca en las actividades complementarias de la Feria del Perro, que comenzaron el 26 de febrero con una demostración educativa y emocional en la residencia de mayores El Mirador, con la participación del colegio Verdeamor y de los profesionales de la clínica OCCIVET, educadores caninos y la asociación "Huellas Unidas de Tineo", que hicieron el mural: "Perros que nos hacen sonreír".

La siguiente actividad será el sábado 7 de marzo, a las 18.00 horas, en el Cine Marvi de Tineo, cuando se presentará el libro "Fútbol, perros y valores", de Antonio Gorriarán Laza y José David Rodríguez García, en el que se recopilan historias y experiencias a través de la que muestran cómo las lecciones que dan los perros de fidelidad, compañerismo, respeto y empatía también se reflejan en los valores del fútbol.

Noticias relacionadas

La Feria del Perro se desarrollará el domingo día 8 con la celebración del Concurso para Perros con pedigrí y sin pedigrí y, en paralelo, se desarrollará el III Monográfico del Sabueso Español. Además, durante la mañana habrá actividades familiares. También se entregará el Premio Feria del Perro de Tineo, que este año reconoce al perro "pastor del osu" y a los pastores que han preservado esta especie autóctona.