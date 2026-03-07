Álvaro Queipo exige la activación “inmediata” del plan del lobo

“Mil animales muertos en los últimos tres años en el concejo de Tineo y solamente un lobo abatido por parte de la Consejería”. Es la denuncia que ha realizado el presidente del PP, Álvaro Queipo, durante la visita a la ganadería Pericón, de Villajulián (Tineo) junto a la alcaldesa popular de Tineo, Montse Fernández, y el portavoz de Medio Rural del PP, Luis Venta. Una situación que el líder popular considera un “absoluto abandono del medio rural, que confirma que no ha funcionado el plan del lobo”.

Queipo anunció que en el próximo Pleno de la Junta General defenderán una iniciativa en la que exigirán que el plan del lobo vuelva a activarse “de forma inmediata” y que se refuercen “las ayudas para la prevención de daños y se revise el baremo para la compensación de daños de fauna, porque, en comparación con otras comunidades autónomas, estamos en una situación que es verdaderamente vergonzosa”.

Álvaro Queipo afirmó que, si los ganaderos tienen que soportar la presión del lobo, “porque la Consejería no hace su trabajo, lo mínimo que se puede pedir es que se paguen los animales muertos a un precio que no nos deje en clara desventaja con otras comunidades autónomas”.

Asimismo, indicó que la sentencia del Tribunal Supremo anula el artículo 7.5.a del plan del lobo, lo que no afecta a otros artículos: “Lo digo porque el 7.5.b dice que se pueden seguir abatiendo lobos si se dan una serie de circunstancias”.

“Circunstancias como que haya daños reiterados o circunstancias como que aumenten los daños del lobo de forma exponencial en un tiempo determinado, o que sea un problema de seguridad para los habitantes de un pueblo, de una aldea, de algún lugar en el que el lobo esté campando, como hemos visto en Asturias en las últimas semanas y meses, por las callejas de cualquier pueblo”, explicó.

En este sentido, recalcó que se da margen al Principado “para poder mantener a raya, o al menos intentarlo”, a la población de lobo en el medio rural, “y creemos que lo que está haciendo el Principado en este momento es aprovechar esta sentencia para lavarse las manos y no hacer nada”.

“Asturias no se puede conformar bajo ningún con esta forma de actuar, y por ello pediremos en el Parlamento que el plan del lobo tiene que aprobarse de nuevo para que funcione de manera diligente, no como se ha hecho hasta ahora, y que se aprovechen los recovecos que todavía tiene Asturias a su disposición para que, con base legal, se puedan seguir extrayendo lobos, abatiendo lobos, para mayor seguridad y para minimizar los daños que sufre la cabaña ganadera asturiana, que son enormes, que son insostenibles y que es un problema que está muy lejos de solucionarse”, concluyó.