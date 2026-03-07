El hospital de Jarrio pone en marcha un programa de acompañamiento a personas ingresadas en situación de soledad a través de voluntariado

El hospital de Jarrio pone en marcha un programa para ofrecer apoyo emocional y compañía a las personas ingresadas en situación de soledad. Para ponerlo en marcha ha contado con la colaboración de la Fundación Edes y la Asociación Fontes del Porcía.

La primera se encargó de poner en contacto a la institución sanitaria con el movimiento asociativo para buscar personas voluntarias y, por su parte, Fontes del Porcía, desarrollará la iniciativa junto con el propio equipamiento sanitario y con el respaldo del centro de voluntariado y participación social de Edes.

Este viernes se realizó la firma del compromiso de voluntariado del proyecto social “Te acompaño”, en el que estuvo presente la consejera de Salud, Concepción Saavedra, junto al gerente del área sanitaria, Pedro Jiménez, así como la representante de la Asociación Fontes del Porcía, Inmaculada López.

El proyecto ya cuenta con nueve personas voluntarias, que han recibido formación en tareas sociosanitarias por parte del hospital. Su objetivo será mejorar la estancia de las personas sin soporte familiar con actividades de ocio y acompañamiento.

La trabajadora social del centro será la encargada de analizar las necesidades de las personas ingresadas para determinar quiénes pueden beneficiarse del programa y concretar el tipo de actividad que conviene realizar durante el tiempo de acompañamiento. El hospital también nombrará a una responsable por planta para el seguimiento y registro de posibles incidencias y sugerencias.

Por su parte, la Asociación Fontes del Porcía se encargará de captar personas voluntarias, colaborará en la evaluación del programa y participará en las comisiones de seguimiento, entre otras funciones.

La consejera Concepción Saavedra hizo hincapié en la importancia de ocuparse del bienestar de las personas porque “la salud es más que la parte asistencial o realizar una prueba diagnóstica, una parte importante es la humanización porque el centro de todo lo que hacemos son las personas”. Saavedra considera que el proyecto ayudará a mejorar a los pacientes “desde el punto de vista emocional y físico” y valora que servirá para generar “unas relaciones que son importantes cuanto se está en situación de tanta vulnerabilidad como es estar ingresado”.