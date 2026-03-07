El Monográfico de mastín español de Tineo tiene ganadora: una hembra cántabra de 3 años y 80 kilos que "trabaja" cuidando ocas
Deisy Parra y Eduardo García, orgullosos propietarios de "Perola de la carpintería", destacaron la docilidad y carácter protector de la mastina ganadora del concurso tinetense
Se llama "Perola de la carpintería", tiene tres años, pesa ochenta kilos y es la ganadora absoluta del VII Concurso Monográfico del mastín español celebrado este sábado en Tineo en el marco de la Feria del Perro que este fin de semana se celebra en la capital tinetense. La hembra procede de la localidad cántabra de Vargas y "trabaja" al cuidado de una decena de ocas.
"Es una perra muy dócil y cariñosa, también muy protectora", señalan sus orgullosos propietarios, Deisy Parra y Eduardo García cuyo nombre de criador es "Mastines de la tierruca". El animal no solo logró el título de "Best in show", sino que también se llevó el primer premio al "Mejor movimiento" y a "Mejor ejemplar". En el concurso participaron un centenar de ejemplares llegados desde procedencias dispares. "Hubo muchos animales y un nivel muy alto. Ha merecido la pena el viaje", señaló Parra, que lleva viniendo a la cita tinetense desde la primera edición.
Cuidado de cabras
Cuenta esta mujer que ella y su marido comenzaron a criar mastines hace once años y ahora suman diez. "Empezamos para el cuidado de cabras y en estos años hemos tenido cuatro camadas", apunta la mujer. Defiende las bondades de los mastines, unos animales "cuya grandeza es tanto física como de carácter". Y añade: "Se aprende mucho estando entre ellos".
El Recinto Ferial de Santa Teresa acogió este sábado el VII Concurso Monográfico del mastín español – Campeonato ASAME 2026,. El Ayuntamiento de Tineo agradece "la participación de criadores, propietarios, organización y público asistente, que han contribuido a que esta cita siga consolidándose como un referente dentro de la feria".
La Feria del Perro de Tineo, que va por su trigésima primera edición, sigue este domingo con una apretada agenda. La mañana se abrirá con el XXVI Concurso para Perros con Pedigrí y, en paralelo, se desarrollará el III Monográfico del Sabueso Español. Además, durante la mañana habrá actividades familiares. A las 13.15 horas se entregarán los trofeos a las Peñas de Caza de Tineo, y posteriormente se otorgará el IX Premio Feria del Perro de Tineo, que este año reconoce al perro “Pastor del Osu” y a los pastores que han preservado esta especie autóctona. A partir de las 15.30 horas se celebrará el XIX Concurso para Perros sin Pedigrí, y pondrá el broche al fin de semana las finales del XXVI Concurso para Perros con Pedigrí.
