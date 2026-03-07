Tineo rindió un emotivo homenaje a Trini de la Frutería La Única, nombrada “Mujer del Año”: “Siento esta distinción como un homenaje a la mujer trabajadora y a la amistad”
La galardonada, de 94 años, agradeció el reconocimiento y el cariño recibido durante el tiempo que estuvo al frente de la tienda: “El apoyo de los clientes nos permitió sacar a la familia adelante”
Tineo rindió homenaje con emotivo acto a su vecina Trinidad Gómez García, nacida en Folgueras de Cornás en 1931, y conocida por haber estado durante años al frente de la Frutería La Única, ubicada en el centro de la villa de Tineo. A sus 94 años fue la encargada de recibir el premio “Mujer del año en Tineo 2026”, una actividad enmarcada dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer (8M).
En el acto, que llenó el auditorio de la Casa de Cultura tinetense de familiares, vecinos y representantes del concejo, se recordó la historia de vida de la homenajeada, marcada por el trabajo, el esfuerzo y la dedicación a su familia.
“A lo largo de su trayectoria vital, Trinidad supo salir adelante en momentos difíciles (enviudó con 47 años y ocho hijos), sacando adelante a su familia con tesón y constancia, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza, generosidad y compromiso para muchas generaciones de tinetenses”, le reconocen desde el Ayuntamiento de Tineo.
Ella también tuvo unas palabras de agradecimiento para las asociaciones que la nominaron, al jurado que la eligió y a todos los vecinos del concejo, por el apoyo que le brindaron como clientes de su tienda “lo que nos permitió sacar a la familia adelante”. En este sentido, manifestó su deseo de haber podido dar “tanto cariño en la tienda como el que sentía cada vez que alguien entraba a comprar, pues más que veros como clientes fuisteis para mí la ilusión de cada día”, aseguró.
En cuanto al premio recibido, reconoció sentir “esta distinción como un homenaje a la mujer trabajadora y a la amistad”.
Durante el acto también se presentó la exposición “Mujer y Mina”, a cargo de Elisa Alonso, en representación de la Fundación Obra Social Montepío Asturias, una muestra que puede visitarse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Tineo.
Asimismo, el Centro de Formación para el Consumo presentó los murales elaborados por el alumnado de los colegios del concejo con motivo del 8M, una iniciativa que busca concienciar sobre la igualdad desde edades tempranas.
