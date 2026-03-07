Trevías "a por todas" contra la depuradora: la parroquia rural denuncia falta de participación ciudadana ante el TSJA

Trevías vivirá este sábado la primera movilización (13.00 horas) contra el proyecto de depuradora planteado por el Principado. La parroquia rural y numerosos vecinos del pueblo han decidido "plantar cara" a la ubicación prevista para la instalación, una decisión que ya ha dado el salto a los tribunales y que pretente visualizarse en la calle con una manifestación en la que se esperan centenares de personas.

La parroquia rural ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras la licitación del proyecto. "Se judicializó porque se acababan los plazos. Se presentaron alegaciones a la licitación y después el recurso ante el TSJA", indica a presidenta de la parroquia rural, Sandra Gil, quien, hasta hace unos días era también concejala de Personal del Ayuntamiento.

El principal argumento es que, según denuncian, no se cumplió la normativa sobre participación ciudadana ni se informó adecuadamente a los vecinos. "No se publicó en el BOPA, solo en el portal de transparencia", afirma.

A esta cuestión se suma, según Gil, la ausencia de un estudio de impacto ambiental adecuado. En su opinión, se trata de un aspecto especialmente relevante al encontrarse el entorno dentro de la Red Natura 2000. "Ese es otro de los motivos por los que vamos a por todas", señala.

Saneamiento necesario, pero no a cualquier precio

La presidenta de la parroquia rural de Trevías explica a este diario que el rechazo no es al saneamiento en sí, "sino al lugar elegido para levantar la depuradora". "Nosotros estamos de acuerdo en que el saneamiento es necesario, pero no con la depuradora en el centro del pueblo", señala en un intento de contestas a las declaraciones del alcalde, Óscar Pérez, quien advirtió de la necesidad de depurar los vertidos a la cuenca del Esva.

La instalación proyectada, afirma Gil de nuevo, se situaría muy cerca de equipamientos sensibles y de zonas residenciales. "Estamos hablando de una ubicación a unos 50 metros del colegio, del centro de salud, de las viviendas sociales y muy cerca también del campo de fútbol y del propio núcleo urbano", subraya.

Malestar en incremento

El malestar vecinal se ha ido incrementando en las últimas semanas y ha desembocado en una movilización conjunta del pueblo y de la parroquia rural. "Las movilizaciones están convocadas por el pueblo y por la parroquia. Es todo junto", explica la presidenta, que destaca la respuesta que ya han tenido las primeras reuniones informativas.

Solo en el encuentro celebrado el jueves por la tarde-noche participaron más de cien personas, una cifra que refleja la preocupación existente en el municipio.

Mejor aguas abajo

Desde la parroquia rural insisten en que no se oponen al proyecto de saneamiento para Trevías, pero sí a su actual emplazamiento. "El saneamiento nos parece bien y es importante, pero no con este impacto ambiental ni tan cerca del núcleo del pueblo", recalca. Como alternativa, proponen buscar un emplazamiento más alejado, aguas abajo, en dirección a la zona de la playa de Cueva. "No estamos diciendo que tenga que irse dos kilómetros ni 500 metros, pero sí fuera de este entorno", apunta.

La presidenta también asegura que muchos vecinos desconocían la ubicación exacta de la depuradora hasta fechas recientes. Tampoco ella mientras fue concejala en el gobierno municipal. "Se hablaba del saneamiento de Trevías, pero no de dónde iba a ir la depuradora", explica.

Reunión con el Principado

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la parroquia rural permanece a la espera de mantener una reunión con el Principado en la que también participaría el Ayuntamiento.

El objetivo es intentar abrir un espacio de diálogo que permita replantear la ubicación de la infraestructura y alejarla del centro de pueblo. No solo de las casas más afectadas, también del colegio, del centro de salud y de la iglesia.