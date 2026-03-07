Trevías se echa a la calle para pedir un cambio de ubicación de la depuradora: "Queremos diálogo y no enfrentamiento"

"Queremos la depuradora y es muy necesaria, pero nadie nos explicó nada y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo listo. El pueblo entero está en contra y lo que queremos es diálogo, no enfrentamientos", resume Pedro Avello, vecino de Trevías y uno de los cientos de manifestantes que este sábado se echaron a la calle para exigir un cambio de ubicación para la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad valdesana. Es la obra principal del sistema de depuración llamado a poner fin a los vertidos sin depurar al río Esva y está en licitación por 2,9 millones de euros. Sin embargo, el emplazamiento se eligió, señalan los vecinos, sin comunicación y de espaldas al vecindario. Bajo la incesante lluvia de la jornada, reclamaron una ubicación más alejada de las viviendas y consensuada con el pueblo: "Lo único que pedimos es diálogo, información y respeto".

Manuel Fernández tiene 75 años y es treviense "de toda la vida". Posiblemente sea el vecino más directamente afectado, pues la instalación quedaría a unos quince metros de su casa. De hecho, deberán expropiar parte de su terreno para la construcción. Sin embargo, se enteró por los vecinos de esta situación, que le tiene muy preocupado. "Nadie ha hablado conmigo de la obra y es una temeridad colocarla ahí", señaló.

"Es una injusticia muy grande para el pueblo. La depuradora supone olores y ruidos y hay muchos sitios para colocarla y no en el centro, hay mucho campo antes y después", señala María Gloria Fueyo. Por su parte, Aurelio Menéndez, de 82 años, considera que "es un cuento chino" que la depuradora no acarreará olores. "Esto va a ser insoportable, un remate para el pueblo. Se mantuvo todo oculto, nadie nos dijo nada", lamentó.

Sujetando una de las pancartas con el lema "Trevías merece respeto. Depuradora sí, en el centro del pueblo, no" estaba Bruno Rodríguez. Se queja de la falta de "empatía" de los responsables políticos, que no explicaron la ubicación al vecindario. "Igual no es un problema los dos o tres primeros años, pero la depuradora estará ahí toda la vida y, como todo, con el tiempo dará problemas", señala convencido de que se puede encontrar un sitio mejor. A su lado, Aurelio Menéndez opina que hay mejores ubicaciones: "Esto está despoblado, tiene que haber lugares mejores".

Manifiesto ante el colegio

La presidenta de la Parroquia Rural de Trevías, Sandra Gil, se mostró emocionada por la respuesta de los vecinos y todos los apoyos recibidos. "Os agradezco que estéis aquí y que sigamos luchando porque esto va a tener una solución", señaló. Habló junto al colegio público San Miguel, el punto final de una marcha que tomó durante tres cuartos de hora el centro de la localidad valdesana entre lemas como "Barbón, escucha, Trevías está en lucha" o "Luego diréis que somos cinco o seis".

En el patio escolar se leyó un manifiesto en el que se subrayó la importancia de este equipamiento educativo y de la zona deportiva y el centro de salud, en cuyas inmediaciones se proyecta la EDAR. "Nos preocupa profundamente que se quiera situar una depuradora en pleno corazón de nuestro pueblo, sin haber contado con nosotros, sin habernos dado la información que merecemos", indicaron los vecinos al tiempo que pidieron encontrar "alternativas técnicas y ubicaciones más adecuadas". Sobre los pasos previstos a continuación, Sandra Gil señala que están a la espera de una reunión a tres bandas con el Principado y el Ayuntamiento para tratar de buscar una solución al conflicto.

Posturas políticas

Las portavoces del PP y Foro en Valdés, María Bueno y Carmen Rodríguez, respectivamente, acudieron a la manifestación y dieron la razón a los vecinos en su "justa" reivindicación. Lamentan que no se diese a conocer el proyecto debidamente, ya que, añaden la documentación no se colgó en la página web municipal ni tampoco se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Por su parte, el diputado popular José Felgueres, acompañado por los también diputados Salvador Méndez y Salomé Sánchez, señaló que el PP ha pedido el expediente para revisar si se cumplieron los plazos y decidir las medidas a adoptar. "Estaremos vigilantes", señaló convencido de que la depuración es una necesidad, pero "no a cualquier coste". Entre los políticos presentes también estuvo presente el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro).

Noticias relacionadas

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, no acudió a la manifestación si bien sigue defendiendo la obra del saneamiento como "una obra transformadora para Trevías y su entorno. "Confío plenañente en que el procedimiento está bien ejecutado por parte del Principado", señaló. Sobre la protesta vecinal añadió: "Hemos visto una manifestación de aproximadamente unas 400 personas en una Parroquia Rural de 1.100 habitantes. Por tanto, hago un llamamiento al debate sosegado entre vecinos. Tanto los que opinan una cosa como la contraria piensan en lo mejor para Trevías".