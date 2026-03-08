Todo lo que debes saber de la nutrida Semana de la Poesía de Luarca: fechas, encuentros y mucha participación social

Valdés volverá a situar la poesía en el centro de la vida cultural con la celebración de la Semana de la Poesía 2026, que tendrá lugar del 15 al 21 de marzo en Luarca. La edición de este año adquiere un "significado especial", según la concejala, Clara García, al conmemorar el centenario del nacimiento de la escritora valdesana Aurora de Albornoz, una de las voces más destacadas de la poesía y la crítica literaria española del siglo XX.

La programación arrancará el domingo 15 de marzo con varios actos inaugurales en Luarca. A las 13:00 horas se celebrará la inauguración de la travesía que llevará el nombre de Aurora de Albornoz, un reconocimiento permanente a la figura de la escritora. Ese mismo día abrirá sus puertas en la Casa de la Cultura una exposición dedicada a Aurora de Albornoz, que podrá visitarse del 15 al 30 de marzo.

Poesía, música y mucha actividad

La jornada continuará con una mestura poético-musical titulada "Escritores y escritoras de Asturias" en la Travesía de la Iglesia y, ya por la tarde, el Conservatorio de Luarca acogerá "El cantar de los cantares (versos de boca en boca)", una propuesta que une música y poesía.

Durante toda la semana se sucederán diferentes actividades que acercarán la poesía a públicos diversos. El lunes 16 se celebrará "Cantares poéticos", un encuentro de sevillanas y toques vaqueiros en el Centro Social de Personas Mayores. El martes 17 la Coral Villa de Luarca protagonizará una sesión de poesía coral en la Casa de la Cultura.

El miércoles 18 el programa se abrirá al exterior con "Poesía internacional en versión original", mientras que el jueves 19 habrá doble cita: por la mañana una lectura colectiva de poesía en el Centro Social de Personas Mayores y por la tarde "Cafés y literatura", organizado por Marea de Versos.

Una charla sobre la vida de Aurora de Albornoz

El viernes 20 será una jornada especialmente intensa. Por un lado, la Casa de la Cultura acogerá poesía en asturiano y, por otro, la investigadora Alba González Sanz ofrecerá la conferencia "Aurora de Albornoz: poeta, estudiosa y cronista de un tiempo", dedicada a analizar la trayectoria intelectual de la autora. Además, durante toda la semana podrá visitarse el Correo de Versos. Exposición bibliográfica "Poesía para todos" en la Casa de Cultura y la Biblioteca Joaquín Rodríguez.

La Semana de la Poesía 2026 culminará el sábado 21 de marzo con un vermú poético en la Plaza Alfonso X el Sabio, donde se celebrará la actividad “Versos encadenados. La fábrica de poemas”, una propuesta participativa organizada por Gabinete Errante.

El Ayuntamiento anima a la participación

Desde el Ayuntamiento "se anima a vecinos y visitantes a participar en las distintas actividades programadas, tanto como público como recitando poesía". En este sentido, la concejala de Cultura, Clara García, anima a la ciudadanía a implicarse en esta cita cultural y recuerda que las personas interesadas en participar activamente pueden hacerlo cubriendo la ficha de inscripción y enviándola a la Biblioteca antes del 14 de marzo.

García señala que el objetivo es acercar la poesía a toda la población y rendir homenaje a una de las figuras literarias más destacadas nacidas en el concejo, manteniendo vivo el legado de Aurora de Albornoz en el año en que se cumple el centenario de su nacimiento.