Este es el gran perro del año de Tineo en la categoría sin pedigrí: "Kéfir", un pastor de shetland de 16 meses que es "noble y obediente"
La propietaria del ejemplar ganador aplaude la calidad de la organización de la Feria del Perro tinetense
A sus dieciséis meses, "Kéfir" ha logrado conquistar al jurado de la Feria del Perro de Tineo y este domingo logró el título de "Gran Perro del Año" en la categoría de animales sin pedigrí. Su dueña, Celia González, vecina de Noreña, se mostró encantada con el reconocimiento y alabó a su mascota: "Es un perro muy activo, pero también muy bueno, noble, obediente y cariñoso. Lo tiene todo".
Además del título más importante de su categoría de concurso, "Kéfir" se llevó el segundo premio en la categoría de "Míster" y también se impuso en la de "Tu sombra y tú", que premia el conjunto que forman dueño y perro. "La verdad es que mereció la pena el viaje desde Noreña. Este concurso está muy bien organizado y dan un montón de premios. Chapó para ellos", celebra. Es el segundo año que este pastor de shetland nacido en Asturias participa en la cita de Tineo, donde el año pasado también se impuso en la categoría de "Míster".
La dueña asegura que "Kéfir" desfiló muy bien y se ganó al jurado. Cuenta que cuando el perro llegó a la familia tenían pensados varios nombres, pero respondió muy bien al nombre de "Kéfir" y se quedó con él.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado