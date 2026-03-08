Este es el gran perro del año de Tineo en la categoría sin pedigrí: "Kéfir", un pastor de shetland de 16 meses que es "noble y obediente"

A sus dieciséis meses, "Kéfir" ha logrado conquistar al jurado de la Feria del Perro de Tineo y este domingo logró el título de "Gran Perro del Año" en la categoría de animales sin pedigrí. Su dueña, Celia González, vecina de Noreña, se mostró encantada con el reconocimiento y alabó a su mascota: "Es un perro muy activo, pero también muy bueno, noble, obediente y cariñoso. Lo tiene todo".

Además del título más importante de su categoría de concurso, "Kéfir" se llevó el segundo premio en la categoría de "Míster" y también se impuso en la de "Tu sombra y tú", que premia el conjunto que forman dueño y perro. "La verdad es que mereció la pena el viaje desde Noreña. Este concurso está muy bien organizado y dan un montón de premios. Chapó para ellos", celebra. Es el segundo año que este pastor de shetland nacido en Asturias participa en la cita de Tineo, donde el año pasado también se impuso en la categoría de "Míster".

La dueña asegura que "Kéfir" desfiló muy bien y se ganó al jurado. Cuenta que cuando el perro llegó a la familia tenían pensados varios nombres, pero respondió muy bien al nombre de "Kéfir" y se quedó con él.