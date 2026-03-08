Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el gran perro del año de Tineo en la categoría sin pedigrí: "Kéfir", un pastor de shetland de 16 meses que es "noble y obediente"

La propietaria del ejemplar ganador aplaude la calidad de la organización de la Feria del Perro tinetense

Celia González posa con su perro &quot;Kéfir&quot;.

Celia González posa con su perro "Kéfir". / Ayuntamiento de Tineo

T. Cascudo

Tineo

A sus dieciséis meses, "Kéfir" ha logrado conquistar al jurado de la Feria del Perro de Tineo y este domingo logró el título de "Gran Perro del Año" en la categoría de animales sin pedigrí. Su dueña, Celia González, vecina de Noreña, se mostró encantada con el reconocimiento y alabó a su mascota: "Es un perro muy activo, pero también muy bueno, noble, obediente y cariñoso. Lo tiene todo".

Además del título más importante de su categoría de concurso, "Kéfir" se llevó el segundo premio en la categoría de "Míster" y también se impuso en la de "Tu sombra y tú", que premia el conjunto que forman dueño y perro. "La verdad es que mereció la pena el viaje desde Noreña. Este concurso está muy bien organizado y dan un montón de premios. Chapó para ellos", celebra. Es el segundo año que este pastor de shetland nacido en Asturias participa en la cita de Tineo, donde el año pasado también se impuso en la categoría de "Míster".

Noticias relacionadas

La dueña asegura que "Kéfir" desfiló muy bien y se ganó al jurado. Cuenta que cuando el perro llegó a la familia tenían pensados varios nombres, pero respondió muy bien al nombre de "Kéfir" y se quedó con él.

Foto de familia con &quot;Kéfir&quot;.

Foto de familia con "Kéfir". / Ayuntamiento de Tineo

